So ähnlich sieht Carys ihrer Mutter Catherine Zeta-Jones

Sie ist ihr Abbild. Catherine Zeta-Jones (54) und Michael Douglas (79) sind bereits seit über 20 Jahren verheiratet. Gemeinsam teilt das Paar zwei Kinder, Sohn Dylan (23) und Tochter Carys (20). Vor allem Letztere kann ihre berühmte Verwandtschaft nicht abstreiten – denn sie scheint die Schönheit ihrer Mutter ganz offensichtlich geerbt zu haben. Ein Schnappschuss im Netz zeigt, wie ähnlich Carys ihrer berühmten Mutter Catherine sieht.

Auf ihrem Instagram-Profil teilt die Brünette einige Fotos aus dem Urlaub. In einem dieser posiert Carys gekonnt in einem simplen, braunen Bikini für ein Selfie. Dabei fällt vor allem eines ganz besonders auf: Die angehende Schauspielerin scheint nicht nur in Sachen Karriere in die Fußstapfen ihrer Mutter zu treten, sondern kommt auch äußerlich ganz nach ihr. In dem Schnappschuss stellt der Spross der beiden Hollywoodstars regelrecht das Ebenbild von Mama Catherine in ihren Zwanzigern dar.

Nachdem ein Insider im Oktober behauptet hatte, Catherine und Michael seien getrennt, trotzten die Schauspieler den Gerüchten erst vor wenigen Wochen. Auf Instagram teilte die 54-Jährige an ihrem Hochzeitstag einige Erinnerungen an ihre Trauung. "Heute feiern wir 23 Jahre Ehe. Darling Michael, dein Friedensnobelpreis wartet. Ich liebe dich. Deine liebende Ehefrau", schrieb die "Ocean's 12"-Darstellerin dazu.

Instagram / carys.douglas Carys Zeta Douglas, 2023

Getty Images Catherine Zeta-Jones und Carys Zeta Douglas, 2023

Instagram / michaelkirkdouglas Schauspieler Michael Douglas mit seiner Frau Catherine Zeta-Jones

