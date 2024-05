Seltener Einblick: Zeigt Dylan Douglas hier seine Freundin?

Michael Douglas (79) und Catherine Zeta-Jones (54) gelten als das Traumpaar Hollywoods! Seit über 20 Jahren sind der Oscar-Preisträger und die "Ocean's 12"-Bekanntheit bereits glücklich verheiratet. Ihr gemeinsamer Sohn Dylan Michael Douglas (23) scheint in Sachen Liebe wohl nach seinen Eltern zu kommen. Auf Instagram teilt der angehende Schauspieler nun zum ersten Mal ein Foto von sich und einer weiblichen Begleitung. Ob es sich hierbei um seine neue Freundin handelt? Auf dem Schnappschuss legen die beiden verliebt ihre Arme umeinander und sehen dabei jedenfalls ziemlich vertraut aus.

Wie weitere Aufnahmen des Instagram-Beitrags zeigen, besuchten die zwei gemeinsam ein Konzert der Rolling Stones. In den Kommentaren freuen sich die Nutzer über Dylans vermutetes Liebesglück. Komplimente wie "Ihr seid ein atemberaubendes Paar" oder "Wow, ihr seht so toll aus" häufen sich unter dem Post. Doch nicht nur die Fans zeigen sich begeistert. Auch die Familie des 23-Jährigen kommentiert wohlwollende Worte. "Das ist so cool", schwärmte zum Beispiel Mama Catherine. Doch auch von Dylans Halbbruder Cameron (45) gab es Lob: "Sieht gut aus!"

Nicht nur im Netz scheint die Familie zusammenzuhalten. Auch im echten Leben verstehen sie sich offenbar ganz blendend. Erst vor wenigen Monaten unternahmen Michael und Catherine eine große Reise mit ihren zwei gemeinsamen Kindern Dylan und Carys (21). "Wir waren gerade zu Weihnachten fünf Wochen in Indien. Und wir planen immer schon das nächste Jahr, welche Reisen wir machen werden und wohin wir fahren werden", verriet der "Basic Instinct"-Star glücklich im Interview mit Today. Für den 79-Jährigen sei es ein Vergnügen, Zeit mit seinen Kindern zu verbringen!

Anzeige Anzeige

Getty Images Cameron Douglas und Michael Douglas

Anzeige Anzeige

Getty Images Carys Zeta Douglas, Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Dylans vermeintlichem Paarfoto? Ich finde, die beiden sehen supersüß zusammen aus! Ich verstehe nicht, warum man so etwas immer posten muss... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de