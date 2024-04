Catherine Zeta-Jones und Tochter haben besondere Bindung!

Die Schauspielerin Catherine Zeta-Jones (54) und ihre Tochter Carys Zeta Douglas (20) verrieten bereits 2019 gegenüber Hello!, dass sie eine "ganz besondere Beziehung" zueinander haben. Carys erzählte, für sie sei ihre Mutter sowohl eine "Mode-Ikone" als auch die "lustigste Person", die sie kenne. "Wir sind uns sehr nahe, wir reden über alles", verriet Catherine damals. "Es ist wirklich etwas Besonderes. Ich bin glücklich", fügte Carys hinzu: "Wir sind offen und ehrlich zueinander. Sie hat mir alles über das Leben beigebracht, aber auch Spaß zu haben und jeden Moment zu genießen."

Catherine sei "sehr stolz" darauf, dass sie es geschafft habe, ihren Kindern Manieren beizubringen. "Es gibt nichts Schlimmeres als ein privilegiertes Kind ohne Manieren", äußerte die 54-Jährige im Interview mit Hello! und ergänzte: "Carys weiß, dass sie nicht mit den Augen rollen oder sich in meiner Gegenwart aufplustern darf. Das habe ich meiner Mutter nie angetan, und sie tut es mir auch nicht an."

Während ihre Mutter im Rampenlicht steht, hält Carys sich eher zurück. In Ausnahmefällen unterstützt sie ihre Eltern auf dem roten Teppich. Momentan studiert die 20-Jährige an der Brown University in Rhode Island internationale Beziehungen und steht nicht häufig in der Öffentlichkeit. Bei der Hochzeit ihres Onkels Joel in Palm Springs in diesem Monat war die Studentin jedoch wieder mit ihrer Mutter Catherine, ihrem Vater Michael Douglas (79) und ihrem Bruder Dylan vereint.

Getty Images Catherine Zeta-Jones bei den Filmfestspielen in Cannes 2023

Instagram / carys.douglas Carys Zeta Douglas, 2023

