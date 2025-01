Patrick Mahomes könnte sich noch ein viertes Kind vorstellen

Erst vor wenigen Tagen sind Patrick Mahomes (29) und seine Frau Brittany (29) zum dritten Mal Eltern geworden. Und obwohl die kleine Golden Raye die Aufmerksamkeit ihrer Eltern fast komplett für sich beansprucht, denkt der NFL-Spieler schon an die Zukunft. Wie Page Six berichtet, erklärte Patrick während einer Pressekonferenz: "Mein Ziel waren immer drei. Wir haben also drei gehabt. Wir werden eine Weile dabei bleiben und dann sehen, ob wir später noch ein weiteres Kind bekommen möchten." Im Moment sei er mit seinen drei Sprösslingen zufrieden, würde die Idee eines vierten Kindes "in der Zukunft" aber nicht komplett vom Tisch schieben wollen.

Golden ist erst einige Tage alt, doch schon jetzt wurde sie in der Familie gut aufgenommen. Wie der Kansas City Chiefs-Spieler außerdem in der Konferenz erzählte, habe er sehr viel Spaß dabei, seinen Kindern zuzusehen, wie sie mit dem neuen Baby umgehen. "Es ist toll, ein weiteres kleines Mädchen in unserer Familie willkommen zu heißen und zu sehen, wie unsere Kinder auf sie reagieren", meint er. Es ist "cool", sie in der neuen Rolle der großen Geschwister erleben zu dürfen.

Natürlich hat bei der Entscheidung über noch ein weiteres Kind auch Brittany ein Wörtchen mitzureden. Die ehemalige Fußballspielerin und der Quarterback sind schon sehr lange ein Team: Sie haben sich als Teenager kennen und lieben gelernt und sind mittlerweile seit über 10 Jahren zusammen. Die Liebe zwischen den beiden scheint allerdings immer noch sehr stark zu sein – nach der Geburt seiner jüngsten Tochter hatte Patrick nur liebevolle Worte für seine Frau übrig. "Ich war einfach nur dabei, aber Brittany hat das wirklich super gemacht", lobte er seine Frau.

Getty Images Patrick Mahomes und Brittany Mahomes, Ehepaar

Instagram / brittanylynne Brittany und Patrick Mahomes im Dezember 2024

