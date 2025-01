So gut verstehen sich Prinz Louis und seine Großcousine Mia

Die vielen Verpflichtungen der Royal Family können für den königlichen Nachwuchs schon einmal langweilig werden. Prinz Louis (6) genießt bei öffentlichen Veranstaltungen häufig die Gesellschaft seiner Geschwister und Großcousins – allen voran Mia Tindall (11). Ein Foto der Weihnachtsfeier 2023 zeigt, wie die beiden Hand in Hand über das Gelände in Sandringham spazieren und dabei gut gelaunt wirken. Die Tochter von Zara Tindall (43) ist stolze vier Jahre älter als der kleinste Sohn von Prinzessin Kate (43) und nimmt ihn immer wieder unter ihre Fittiche.

Auch mit Prinzessin Charlotte (9) versteht sich Mia ausgezeichnet. Beim Trooping the Colour 2022 wurden die Mädchen dabei fotografiert, wie sie gemeinsam aus einem Fenster schauten und die Prozession verfolgten. Papa Mike Tindall (46) erzählte in einem Interview mit Daily Telegraph, ⁣ wie schön es sei, dass seine Kinder und die von Prinz William (42) und Kate in einer ähnlichen Altersgruppe seien. "Sie werden einmal eine tolle, kleine Bande sein", vermutete der stolze Papa.

Im vergangenen Jahr mussten Kates Kinder Louis, Charlotte und Prinz George (11) einiges durchmachen. Ihre Mutter kämpfte mit einer Krebserkrankung und musste ihren Alltag drastisch einschränken. Am Dienstag verkündete die beliebte Royal-Dame allerdings, dass sie nun in Remission sei. "Es gibt viel, worauf ich mich freuen kann. Vielen Dank an alle für ihre anhaltende Unterstützung", ließ die 43-Jährige ihre Anhänger in einem rührenden Statement auf Instagram wissen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Charlotte und Mia Tindall, britische Royals

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern George, Louis und Charlotte

Anzeige Anzeige