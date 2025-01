Nach Krebsdiagnose: Prinzessin Kate ist jetzt in Remission

Prinzessin Kate (43) sorgt bei allen Royal-Fans für Erleichterung. Die Krebserkrankung der Ehefrau von Prinz William (42) warf einen langen Schatten auf das britische Königshaus. Doch in einem rührenden Post auf Instagram lässt sie ihre Anhänger nun wissen: "Es ist eine Erleichterung, jetzt in Remission zu sein, und ich konzentriere mich weiterhin auf die Genesung." Sie müsse sich immer noch an ihre neue Realität gewöhnen, allerdings scheint die beliebte Royal-Dame im Jahr 2025 zu ihrer vollen Kraft zurückkehren zu wollen. "Es gibt viel, worauf ich mich freuen kann. Vielen Dank an alle für Ihre anhaltende Unterstützung", erklärt die dreifache Mutter.

Diese Mitteilung der Prinzessin kommt wenige Stunden nachdem sie das Royal Marsden Krankenhaus besucht hatte, in dem sie während ihrer Erkrankung behandelt worden war. In ihrem Post berichtet die Britin auch, dass sie sich künftig als Schirmherrin der Klinik engagieren werde. "Die Betreuung und Beratung, die wir während meiner Zeit als Patientin erhalten haben, war außergewöhnlich", schreibt Kate. In ihrer neuen Rolle wolle sie anderen Krebspatienten helfen, die Erkrankung bestmöglich zu überstehen.

Die schwere Diagnose war vor allem für Kates Familie ein herber Schlag. Gemeinsam mit William hat die 43-Jährige drei Kinder – Prinz George (11), Prinz Louis (6) und Prinzessin Charlotte (9). In ihrer emotionalen Videobotschaft, in der sie die Öffentlichkeit im März über ihre Diagnose informierte, berichtete sie: "Es brauchte Zeit, George, Charlotte und Louis alles zu erklären, sodass sie es verstehen und ihnen klar ist, dass ich wieder gesund werde."

Getty Images Prinzessin Kate im Oktober 2024

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern George, Louis und Charlotte