"Stalin"-Bekanntheit Joan Plowright stirbt mit 95 Jahren

60 Jahre lang war sie eine etablierte Größe der Filmwelt. Mit Auftritten in den TV-Biopics "Stalin" und "Der verzauberte April" begeisterte sie zahlreiche Zuschauer. Nun müssen ihre Fans Abschied nehmen: Joan Plowright ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Das bestätigt ihre Familie jetzt in einem Statement, das unter anderem Mirror vorliegt. "Mit großer Trauer teilt die Familie von Dame Joan Plowright, der Lady Olivier, mit, dass sie am 16. Januar 2025 im Alter von 95 Jahren im Kreise ihrer Familie in Denville Hall friedlich verstorben ist", heißt es in der Meldung.

Joan interessierte sich nicht nur für die Filmwelt, sondern hegte auch großes Interesse am Theater. Ihre letzten Jahre verbrachte sie zurückgezogen im Kreise ihrer Liebsten. "Sie genoss ihre letzten 10 Jahre in Sussex mit ständigen Besuchen von Freunden und Familie, die sie mit viel Lachen und schönen Erinnerungen erfüllten", heißt es in dem Statement weiter. Joan hinterlässt drei Kinder, Enkelkinder und Urenkelkinder.

Bis 2007 war Joan mit ihrem zweiten Ehemann, dem Schauspieler Laurence Olivier, verheiratet, der im Alter von 86 Jahren verstarb. Die Schauspielerin durfte sich im Laufe ihrer Karriere nicht nur über einige Hauptrollen freuen, sondern auch über eine Oscar-Nominierung für ihr Mitwirken in dem TV-Biopic "Der verzauberte April". Im Alter hatte Joan mit einigen chronischen Krankheiten zu kämpfen, darunter auch mit einer Krebserkrankung.

Getty Images Joan Plowright, Schauspielerin

Getty Images Joan Plowright mit ihren Kindern und Laurence Oliver

