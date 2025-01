"Bares für Rares"-Flop: Deshalb brach Händler Verhandlung ab

Aynur Patan, eine Verkäuferin aus Hamburg, sorgte in einer neuen Ausgabe der beliebten ZDF-Sendung Bares für Rares für Unmut, als sie ein Armband aus Gold anbot, das sie einst auf einem Flohmarkt für lediglich 80 Euro erstanden hatte. Die Expertise von Dr. Heide Rezepa-Zabel (59) ließ die Hamburgerin auf eine enorme Gewinnspanne hoffen, denn das Schmuckstück wurde auf einen Wert von 3.800 bis 4.000 Euro geschätzt. Im Händlerraum kam schließlich ein Angebot von 3.600 Euro zustande, doch Aynur lehnte ab, da sie an ihrer Schmerzgrenze von 4.000 Euro festhielt. Das brachte Händler Christian Vechtel derart auf die Palme, dass er die Verhandlungen kurzerhand beendete und sie aufforderte zu gehen.

Bereits vor ihrem Auftritt im Händlerraum zeigte sich Aynur eher unnachgiebig, als sie zu verstehen gab, dass sie einen höheren Preis erwarte als den von den Experten festgelegten Schätzwert. Ihr Beharren auf den 4.000 Euro wurde schließlich zum Stolperstein – insbesondere, als sie während des Feilschens verriet, dass sie selbst nur 80 Euro für das Armband bezahlt hatte. Diese Offenheit führte dazu, dass die Händler keinen weiteren Verhandlungsbedarf sahen, obwohl knapp 3.600 Euro bereits ein enormer Gewinn gewesen wären. Am Ende verließ sie die Sendung ohne Deal und ohne Geld.

Die ZDF-Erfolgsshow "Bares für Rares" hat sich seit ihrem Start im Jahr 2013 zu einem Publikumsmagneten entwickelt, nicht zuletzt wegen ihrer Mischung aus Expertisen, kuriosen Anekdoten und spannenden Verhandlungen. Moderator Horst Lichter (63), der Publikumsliebling und Markenbotschafter der Sendung, trägt mit seinem Charme und Humor maßgeblich zu der Beliebtheit bei. Aynur reiht sich mit ihrem gescheiterten Verkauf nun in eine lange Liste ungewöhnlicher Geschichten ein – von spektakulären Funden bis hin zu missglückten Verhandlungen war in der Show schon alles dabei. Doch so eine kompromisslose Haltung bei einem Gewinn von über 3.500 Euro sorgt auch bei erfahrenen Zuschauern für einige Überraschung.

ZDF / Frank W. Hempel Christian Vechtel, "Bares für Rares"-Händler

ZDF / Frank W. Hempel Horst Lichter, "Bares für Rares"-Moderator

