Brittany Mahomes zeigt das Kinderzimmer für Baby Golden Raye

Brittany Mahomes (29) hat vor wenigen Tagen ihr drittes Kind bekommen. Die zweite Tochter der ehemaligen Fußballerin und ihres Ehemanns Patrick Mahomes (29) hat den Namen Golden Raye bekommen. In einem Clip auf Instagram zeigt die Frau des NFL-Spielers den zauberhaften Raum für ihren Nachwuchs. Dazu schwärmt Brittany: "Der perfekte Raum für unser perfektes kleines Mädchen." Passend zu dem süßen Namen ihrer jüngsten Tochter hat die dreifache Mama das Kinderzimmer in Gold- und Rosatönen dekoriert.

Die Griffe der Schränke hat Brittany gegen goldene Schleifen getauscht. Dadurch passen sie perfekt in das süße Mädchenzimmer. Ein besonderes Highlight: Die Wand über dem Babybett ziert ein goldener Schriftzug mit dem Namen des Babys. Für die Mutter ist der wichtigste Teil im Kinderzimmer ein gemütlicher Sessel mit einem Hocker, den sie zum Stillen benutzen wird. "Wir werden so viel Zeit in diesem gemütlichen Raum verbringen", freut sich die 29-Jährige.

Baby Golden Raye hat am 12. Januar das Licht der Welt erblickt und macht die kleine Familie perfekt. Brittany und Patrick haben gemeinsam noch eine ältere Tochter Sterling (3) und ihren Sohn Bronze (2). Der Vater erklärte laut Page Six während einer Pressekonferenz: "Mein Ziel waren immer drei. Wir haben also drei gehabt. Wir werden eine Weile dabei bleiben und dann sehen, ob wir später noch ein weiteres Kind bekommen möchten." Eventuell bekommen die drei Kinder also noch ein Geschwisterchen.

Instagram / brittanylynne Patrick und Brittany Mahomes mit Tochter Golden Raye, Januar 2025

Instagram / brittanylynne Brittany und Patrick Mahomes mit ihren Kids Sterling Skye und Patrick "Bronze" Lavon, Dezember 2024

