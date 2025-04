Rachael Kirkconnell verrät: So geht es ihr nach Trennung

Rachael Kirkconnell hat gegenüber OK! erzählt, wie sie die schwere Zeit nach ihrer Trennung von Matt James (33) gemeistert hat. Nachdem sich die US-amerikanische The Bachelor-Bekanntheit Anfang des Jahres unerwartet von ihrem langjährigen Partner getrennt hatte, fiel es der Reality-TV-Darstellerin zunächst schwer, wieder ins Gleichgewicht zu kommen. "Ich hatte meine Tage, an denen ich die Welt einfach ausschalten wollte – das ist völlig in Ordnung, völlig normal", gesteht Rachael. Doch nach und nach habe sie entdeckt, dass sie die neu gewonnene Zeit ganz für sich allein nutzen könne. Heute setze sie bei Selbstfürsorge und Wohlbefinden auf Routinen.

Seit etwa vier Monaten ist Rachael offiziell solo und nutzt diese Lebensphase, um sich beruflich und privat neu zu sortieren. Sie beschreibt ihren Weg zurück ins Leben als sehr persönlich und "ziemlich natürlich", wie sie im Interview erklärt. Ein besonderes Herzensanliegen ist ihr das Thema Gesundheit und Wellness – nicht nur privat, sondern auch beruflich möchte sie ihre Leidenschaften stärker ausleben.

Rachael und Matt fanden in der Datingshow zueinander und galten lange Zeit als echtes Traumpaar. Die beiden zeigten sich regelmäßig verliebt und sprachen sogar über gemeinsame Zukunftspläne. Dass ihre Beziehung ein so plötzliches Ende fand, war für viele eine überraschende Nachricht – nicht zuletzt, weil die beiden in Social-Media-Beiträgen bis kurz vor der Trennung noch sehr harmonisch wirkten. Im Januar machte der Ex-US-Bachelor dann die Trennung publik. "Vater Gott, gib Rachael und mir die Kraft, unsere gebrochenen Herzen zu heilen. Gib uns Frieden über diese Entscheidung, unsere Beziehung zu beenden, der über das weltliche Verständnis hinausgeht", schrieb er zu einem gemeinsamen Bild der beiden.

Getty Images Rachael Kirkconnell und Matt James, 2023

Instagram / rachaelkirkconnell Rachael Kirkconnell, März 2025

