Sandy Meyer-Wölden ist von neuer Freundin ihres Ex entsetzt

Alessandra Meyer-Wölden (41) verriet in ihrem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt", dass ihr zweiter Ex-Mann, ein US-amerikanischer Geschäftsmann, nun eine deutlich jüngere Freundin an seiner Seite hat. Diese sei gerade einmal 22 und damit knapp halb so alt wie Sandy selbst. Bei einem gemeinsamen Treffen mit ihren Zwillingssöhnen stieß sie auf das Paar – eine Begegnung, die sie als "absolutes Horrorszenario" beschrieb. "Ich komme darüber einfach nicht hinweg", gestand Sandy offen im Gespräch mit ihrem ersten Ex-Mann Oliver Pocher (46).

Oliver, mit dem sie den Podcast betreibt, konnte sich ebenfalls ein Urteil über die neue Frau an der Seite von Sandys ehemaligem Partner bilden. Er habe die junge Freundin bereits persönlich getroffen. "Die Freundin war sehr hübsch, das kann man nicht anders sagen", so Oliver, der aber hinzufügte: "Aber du bist auch hübsch." Neben diesen privaten Turbulenzen sprach Sandy im Podcast auch über eine emotionale Veränderung in ihrer Familie: Ihre Söhne, die sie gemeinsam mit Oliver hat, besuchen fortan ein Golfinternat in Marbella.

Sandy machte in der Vergangenheit nicht selten aufgrund der Männer an ihrer Seite Schlagzeilen. Die Mutter von fünf Kindern wurde als Partnerin des Tennisspielers Tommy Haas (46) bekannt. Im Jahr 2008 geriet ihre rasch wieder gelöste Verlobung mit Boris Becker (57) in den Fokus der Öffentlichkeit. Auch ihre Ehe mit Oliver blieb nicht ohne Zündstoff. Nach dem Ende ihrer Ehe im Jahr 2013 verliebte sich Sandy in einen amerikanischen Geschäftsmann, mit dem sie weitere Kinder bekam. Die Trennung von ihrem zweiten Mann gab sie Ende 2020 bekannt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden im Oktober 2012 in Köln

Anzeige Anzeige

Getty Images Sandy Meyer-Wölden im August 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige