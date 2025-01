Sandy Meyer-Wölden fiel Abschied von ihren Kindern schwer

Alessandra Meyer-Wölden (41) und Oliver Pocher (46) haben ihre Zwillingssöhne auf ein Internat nach Marbella geschickt. Die 13-Jährigen, die leidenschaftliche Golfspieler sind, sollen dort für ein halbes Jahr die siebte Klasse abschließen, da sie sich nach ihrem Umzug aus den USA an der internationalen Schule in Köln nicht ganz wohlgefühlt hatten. Im gemeinsamen Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" gaben die Eltern preis, wie emotional die Trennung war. "Ich habe sie dorthin gebracht, und die ersten Tage waren wirklich hart", erzählte Alessandra.

Die 41-Jährige erklärte offen: "Sie haben erst realisiert, was es bedeutet, als wir dort angekommen sind." Oliver war bei der Situation nicht vor Ort, was laut Alessandra gut war, da auch er emotional reagiert hätte. Im Golf-Internat gelten strikte Regeln, die den Jungs helfen sollen, eigenständiger zu werden. So erzählte Oliver mit einem Augenzwinkern, dass es "Licht aus" und internetfreie Nächte gebe, während elektronische Geräte eingesammelt werden und der Wocheneinkauf im Supermarkt selbst zu organisieren sei.

Für Schmunzeln sorgte die kreative Geschäftsidee der beiden Jungen, mit der diese während ihres Internatsaufenthalts zu kleinen Unternehmern wurden. Mit Geld, das sie von ihren Eltern mitbekommen hatten, kauften sie im Supermarkt Snacks und verkauften diese in ihrem Zimmer mit deutlichem Aufschlag weiter. "Die haben den halben Supermarkt leer gekauft und schon 100 Euro verdient", erzählte Alessandra begeistert. Auch Oliver kommentierte die Geschäftsidee seiner Söhne augenzwinkernd: "Nach den aktuellen Noten ist das auch das Wahrscheinlichste, was sie später machen." Alessandra und Oliver, die 2013 ihre Scheidung einreichten, arbeiten eng zusammen an der Erziehung ihrer Kinder und zeigen, dass eine harmonische Co-Elternschaft auch trotz Trennung möglich ist.

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden im August 2024

Instagram / sandymeyerwoelden Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden, 2023

