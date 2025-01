So empfand Britta die Teilnahme beim "Golden Bachelor"

Für die Golden Bachelor-Kandidatin Britta endete die Reise in Folge acht. Franz Stärk (73) entschied sich dafür, der 60-Jährigen keine weitere Rose zu schenken. Die Kandidatin empfindet ihre Teilnahme aber dennoch als vollen Erfolg, wie sie im Interview mit Promiflash deutlich macht. "Das Experiment, beim ersten deutschen 'Golden Bachelor' dabei gewesen zu sein, war einfach toll", schwärmt Britta. Trotz einiger Herausforderungen, die sie "stark und cool" gemeistert habe, würde sie "sofort wieder" an der Show teilnehmen.

Doch die Braunschweigerin scheint sich auch eine Teilnahme an anderen Formaten vorstellen zu können. Auf die Frage von Promiflash, ob sie noch mal im TV nach der Liebe suchen würde, antwortet Britta: "Ich bin für alles offen und man sollte niemals nie sagen. Warum nicht…" Aber die Krankenkassenfachangestellte ist nicht nur an Datingshows interessiert. "Ich würde sehr gern auch einmal bei Let's Dance mitmachen", verrät sie – denn Tanzen lässt ihr Herz am höchsten schlagen: "Tanz ist für mich ein unbeschreiblich schönes Lebensgefühl, das ich mir nicht nehmen lasse, von keinem."

Britta war nicht die einzige, die sich in Folge acht von Golden Bachelor Franz verabschieden musste. Auch für die Kandidatinnen Simone und Christiane endete die Zeit, in der sie den Rosenkavalier näher kennenlernen durften. "Ich habe schon damit gerechnet", gestand die Erzieherin nach der Nacht der Rosen im Einzelinterview. Auch sie hatte noch ein paar Zweifel: "Ich mag ihn unheimlich, aber weiß nie, ob da mehr entstanden wäre."

RTL / Stephan Pick Britta, "Golden Bachelor"-Kandidatin

RTL / Stephan Pick Christiane, "Golden Bachelor"-Kandidatin

