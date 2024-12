"Golden Bachelor"-Ladys ärgern sich über Brittas Verhalten

Langsam aber sicher startet das Drama beim Golden Bachelor. Bei einer schicken Cocktailparty versuchen die Kandidatinnen, die Aufmerksamkeit des Bachelors Franz Stärk (73) zu erlangen. Die Flirtversuche einer bestimmten Dame kommen bei den anderen "Golden Bachelor"-Ladys gar nicht gut an. Auf der Tanzfläche schnappt sich Britta Franz und gibt ihren Mitstreiterinnen keine Chance, ein Tänzchen mit dem Bachelor zu wagen. "Das war ein bisschen unhöflich, einfach nicht zu achten, dass auch andere vielleicht mal mit ihm tanzen möchten", ärgert sich Susanne. "Ich finde es zu krass. Sie hat mich auch einmal weggedrängt", schimpft Mercedes über die Kandidatin. "Es war Fremdschämen", sagt Simone, genannt Mona, über die 60-Jährige. Die Krankenkassenfachangestellte sieht keinen Fehler in ihrem Verhalten. "Ja, was soll ich machen? Wenn ich angreife, dann greife ich an", rechtfertigt sich Britta.

Direkt nach ihrem Tanz mit dem Rosenkavalier krallt Britta ihn sich zum Einzelgespräch. Die anderen Damen sind empört. Vor allem Mona ist sauer. "Erst mal angetanzt, drei Stunden und dann abgeführt", schimpft die 63-Jährige. Nach dieser Aktion muss sie sich erst mal beruhigen. Aber Britta liefert direkt einen weiteren Grund, um die anderen "Golden Bachelor"-Kandidatinnen zu verärgern. Vor der ganzen Gruppe nennt sie Franz Schätzchen, worauf dieser sogar reagiert. Christiane fragt schockiert: "Habe ich das gerade richtig gehört? Hat sie gerade Schätzchen zu dir gesagt?" Franz nimmt die Aussage mit Humor. Für die Frauen ist Brittas Verhalten "zum Fremdschämen".

Auch die Gewohnheit einer anderen Kandidatin stört einige Frauen. Bärbels Oben-ohne-Vorliebe stößt bei ihren Mitstreiterinnen auf Unverständnis. Simone ärgert sich: "Nee, also jetzt macht sie das wieder. Wir sind doch in keiner Porno-Sendung. Dass da keiner was sagt?!" Sie stellt die 73-Jährige zur Rede, die sich jedoch gegen die Vorwürfe wehrt: "Es steht niemandem in der Gruppe zu, zu urteilen, wie ich ins Wasser gehe. Ich bin ein Freigeist. [...] So what, es ist nur ein Busen."

RTL / Stephan Pick Franz Stärk, "Golden Bachelor" 2024

RTL / Stephan Pick Bärbel, "Golden Bachelor"-Kandidatin

