So süß zeigt schwangere Lottie Tomlinson ihren Babybauch!

Lottie Tomlinson (25) und Lewis Burton (32) schweben im Babyglück! Erst vor wenigen Wochen verkündeten die Schwester von One Direction-Star Louis Tomlinson (32) und ihr Verlobter in freudiger Erwartung ihres zweiten gemeinsamen Nachwuchses zu sein. Der Familienvater postet nun auf Instagram einen niedlichen Schnappschuss aus dem Familienalltag, auf dem die runde Babykugel von Lottie schon klar und deutlich zu erkennen ist. Auf dem Foto liegt Lottie mit ihrem Sohnemann Lucky aufs Sofa gekuschelt und schaut gespannt mit ihm in Richtung Fernseher. Dabei hat sich die Blondine für ein lässiges Outfit entschieden: Lottie trägt nur ein weißes, bauchfreies Top, unter dem ihr Babybauch herausragt.

Das erste Mal präsentierte die 25-Jährige die wachsende Kugel bei der Verkündung der Schwangerschaft im Netz. In einem bauchfreien Top und einem hüftsitzenden Rock posiert die Beauty auf den Schnappschüssen auf Instagram bei Sonnenuntergang am Strand und streichelt dabei den Babybauch. Darunter ließ Lottie ihre Fans dann wissen: "Unsere kleine Familie wächst, wir sind so aufgeregt und gesegnet, dass im Januar 2025 ein weiteres wunderschönes Baby zu uns kommt."

Bereits seit 2020 gehen die gelernte Visagistin und der britische Tennisspieler gemeinsam durchs Leben. Im Jahr 2022 gründeten die beiden mit der Geburt ihres Sohnes Lucky ihre eigene kleine Familie. Nur rund ein Jahr später, Ende 2023, stellte Lewis Lottie die Frage aller Fragen. Konkrete Hochzeitspläne habe das Paar bisher nicht. Zuerst werden sie sich wohl auf die Schwangerschaft und Geburt ihres zweiten Sprösslings konzentrieren.

Instagram / lottietomlinson Lottie Tomlinson, Juli 2024

Instagram / lottietomlinson Lottie Tomlinson und Lewis Burton im März 2023

