Wendy Williams teilt emotionale Details aus ihrem Alltag

Wendy Williams (60) hat in einem seltenen Interview Einblicke in ihr Leben in einer Wellness-Einrichtung in New York gegeben. Die frühere Talkshow-Moderatorin beschrieb vor wenigen Tagen in der Radiosendung "The Breakfast Club" die Herausforderungen, mit denen sie aktuell zu kämpfen hat. "Ich bin nicht kognitiv eingeschränkt, aber ich fühle mich wie im Gefängnis", schilderte Wendy. Sie fühle sich isoliert und unwohl mit den anderen Bewohnern, die größtenteils 70 Jahre oder älter seien. "Ich rede kaum mit den Leuten hier, das ist nicht mein Ding. Ich halte die Tür geschlossen, schaue Fernsehen, höre Radio und starre aus dem Fenster – während mein Leben einfach vorbeizieht", berichtete sie mitgenommen.

Neben der Einsamkeit belaste Wendy besonders ein weiterer Verlust: der ihrer geliebten Katzen. "Ich habe keine Katzen mehr. Ich wusste gar nicht, dass sie mir meine Katzen weggenommen haben. Ich wollte, dass sie bei mir sind", erzählte sie im Gespräch. Ihre gerichtlich gestellte Betreuerin, Sabrina Morrissey, habe ihr bestätigt: "Chit Chat und My Way, meine Zwillinge – sie sind weg." Ein Insider merkte gegenüber People an, Wendy habe ihre Tiere aufgrund ihrer Demenz zeitweise vergessen und gesagt, sie seien ihr egal. Nun wünsche sie sich die Vierbeiner jedoch zurück.

Im Radio-Interview mit Gastgeber Charlamagne tha God sprach Wendy auch über die eingeschränkte Nutzung von Elektronik in der Einrichtung. "Ich will mein Telefon", erklärte sie und fügte hinzu, dass sie lediglich ein Gerät mit eingeschränkten Funktionen habe: "Ich kann dich anrufen, aber du kannst mich nicht zurückrufen." In den letzten Jahren wurden Wendys besorgniserregende Diagnosen öffentlich. Im Mai 2022 wurde eine gerichtlich angeordnete Betreuung für die Autorin eingerichtet, und nur wenige Monate später, im September, zog sie in die Wellness-Einrichtung, um ihre gesundheitlichen Probleme besser bewältigen zu können. Im Februar vergangenen Jahres gab ihr Ärzteteam bekannt, bei der einstigen Radiomoderatorin sei primär progressive Aphasie und frontotemporale Demenz diagnostiziert worden – Erkrankungen, die ihre Kommunikation und ihr Verhalten beeinträchtigen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Wendy Williams, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Getty Images Wendy Williams, Moderatorin