"Gestörte Dörte": Forsthaus-Jona stichelt mies gegen Melody

Jonathan Steinig (29) ist wegen seiner spitzen Zunge schon mit einigen Forsthaus Rampensau-Stars aneinandergeraten. In Folge 16 scheinen seine Sprüche gegenüber Melody Haase (30) aber wirklich unter die Gürtellinie zu gehen. In Gegenwart des Neuankömmlings Matthias Mangiapane (41) teilt er gegen die Blondine aus. "Du willst doch eh nur Sex. Vielleicht kriegst du Flocke bestiegen oder irgendeine Kuh, dann wirst du ruhiger", äußert er sich respektlos gegenüber der Reality Backpackers-Bekanntheit. Damit aber noch nicht genug: "Eine gestörte Dörte bist du. So nenne ich dich ab jetzt", wirft er ihr an den Kopf und bezeichnet sie außerdem noch als "bipolar".

Matthias kann kaum fassen, was er da hört. Seiner Meinung nach ist ein solches Verhalten "asozial". "Ich fühle mich wie im falschen Film. Für mich ist das Fremdschämen", äußert er sich schockiert im Interview. Melody selbst geht nicht weiter auf die Beleidigungen ein. Angesichts dessen, was sie vor wenigen Folgen ihren Forsthaus-Kollegen anvertraut hat, würde aber wohl nicht jeder so gelassen reagieren. In einem emotionalen Gespräch offenbarte sie, als Jugendliche Opfer von sexuellem Missbrauch geworden zu sein und jahrelang unter Depressionen gelitten zu haben. Sie unter diesem Aspekt als "gestört" zu bezeichnen, könnte auch den Forsthaus-Zuschauern geschmacklos erscheinen.

Bei Melodys Teampartnerin Noëlla Mbomba ist der Realitystar schon eine ganze Weile unten durch. Eigentlich waren die ehemalige GNTM-Kandidatin und Jonathan vor der gemeinsamen Show gute Freunde. Während der ersten Nominierung fiel der 29-Jährige dem Model dann aber mies in den Rücken – und sägte ihr Team an. Noëllas Vertrauen zu ihm ist seitdem futsch. "Die Aktion mit Jona war total asozial. Es geht darum, dass er mich angelogen hat", ärgerte sie sich unter Tränen im Interview.

Instagram / matthiasmangiapane Matthias Mangiapane, Realitystar

Instagram / noellanyoy Noëlla Mbomba, Model

