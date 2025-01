Machen Selena Gomez und ihr Benny jetzt etwa Musik zusammen?

Benny Blanco (36) und Selena Gomez (32) sorgen mit einem kurzen TikTok-Video für Aufregung bei ihren Fans. In dem Clip, den Benny kürzlich postete, öffnet der Musikproduzent die Tür zu einem Raum, in dem Selena gemütlich auf einem Sofa sitzt – ausgestattet mit einem Mikrofon und einem Keyboard in der Nähe. "Hi", begrüßt er sie, worauf sie mit einem breiten Lächeln ebenfalls "Hi" antwortet. Der Post war eine direkte Antwort auf einen Fan-Kommentar, der Benny mit den Worten "Bitte mach neue Songs für unsere Queen" aufforderte. Weitere Details wurden nicht verraten, aber die kurzen Szenen reichten aus, um Begeisterung im Netz auszulösen.

Die beiden verbindet nicht nur ihre Beziehung, sondern auch eine lange gemeinsame Geschichte in der Musik. Bereits 2015 arbeitete Benny an zwei Songs für Selenas Album "Revival" mit. Später folgten weitere Projekte wie "I Can't Get Enough" aus dem Jahr 2019 und zuletzt die Single "Single Soon", die im August 2023 erschien. Die Andeutung hat besonders deshalb Wellen geschlagen, weil Selena seit der Veröffentlichung ihrer letzten Alben "Rare" und der spanischsprachigen EP "Revelación" nur noch vereinzelt Singles herausgebracht hat.

Privat läuft es für Benny und Selena derzeit auch gut: Im Juni 2023 machten sie ihre Beziehung öffentlich, und im Dezember letzten Jahres verkündeten sie ihre Verlobung. Bei den diesjährigen Golden Globes wirkten die beiden immer noch ganz verliebt. Erst kürzlich wurden die beiden zudem dabei gesehen, wie sie inmitten der verheerenden Brände in Los Angeles Essen an Ersthelfer und Betroffene austeilten. Selena ist bekannt dafür, ihre Plattform für wohltätige Zwecke zu nutzen, und setzt dabei auf eine Balance zwischen Kreativität und sozialem Engagement.

Anzeige Anzeige

Getty Images Selena Gomez in Las Vegas, September 2011

Anzeige Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco, Musiker

Anzeige Anzeige