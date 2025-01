Selena Gomez und Benny Blanco turteln bei den Golden Globes

Selena Gomez (32) hat die Golden Globes 2025 zum Strahlen gebracht – nicht nur mit ihrem eleganten Auftritt, sondern auch mit ihrem imposanten Verlobungsklunker. Die Darstellerin aus "Die Zauberer vom Waverly Place" erschien zur 82. Verleihung der renommierten Auszeichnung an der Seite von Benny Blanco (36) und machte damit ihre Verlobung ganz offiziell. Während Selena dabei in einem himmelblauen, schulterfreien Kleid verzauberte, glänzte Benny in einem makellos weißen Anzug. Obwohl das Paar laut E! News nicht gemeinsam auf dem roten Teppich posierte, wurde es bei der Zeremonie später nebeneinander gesichtet. Einen besonders süßen Moment gab es, als der Musikproduzent seiner Verlobten einen liebevollen Kuss auf die Wange drückte.

Doch Selena hatte an diesem Abend noch mehr Grund zur Freude: Neben ihrem ersten Auftritt als Verlobte war sie gleich doppelt für einen Golden Globe nominiert. Bereits zum dritten Mal erhielt sie eine Nominierung für ihre Rolle als Mabel in Only Murders in the Building und durfte sich diesmal auch in der Kategorie "Beste Nebendarstellerin – Film" für ihre Leistung im Musical "Emilia Pérez" Hoffnungen machen. Als ihre Co-Darstellerin Zoe Saldana (46) den Preis in der Filmkategorie entgegennahm, zeigte die Schauspielerin ihre ungeteilte Unterstützung und stand applaudierend auf. Auch Jean Smart (73), die an ihrer Stelle in der TV-Kategorie triumphierte, erhielt von Selena begeisterten Applaus.

Die frohe Kunde über ihre beiden Nominierungen erreichte Selena im vergangenen Monat – als sie gerade einen gemütlichen Abend auf der Couch verbrachte. Ihre Fans ließ sie in einem Instagram-Video an ihrer Freude teilhaben: "Ich weiß gar nicht, was ich schreiben soll. Ich bin so stolz auf Zoe Saldana und so dankbar und geehrt." Nur zwei Tage nach dieser freudigen Nachricht folgte ein weiterer Höhepunkt: Benny machte ihr den Antrag bei einem romantischen Indoor-Picknick, inklusive Fast Food und Champagner. Selenas Antwort? Ein klares "Ja", begleitet von den Worten "Für immer beginnt jetzt..." und einem Bild ihres atemberaubenden Diamantrings.

Getty Images Selena Gomez, Januar 2025

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco im Dezember 2024

