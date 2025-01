Taylor Swift genießt entspanntes Dinner in New York City

Taylor Swift (35) zeigte sich erstmals im neuen Jahr bei einem Familienausflug in New York City. Die Sängerin wurde am 17. Januar auf dem Weg zum Restaurant "Nobu Downtown" gesehen, wo sie sich mit ihren Eltern Andrea und Scott Swift zum Abendessen traf. Für den Abend setzte Taylor auf einen komplett schwarzen Look: Sie kombinierte einen eleganten, mit Edelsteinen verzierten Kurzmantel von Area mit einem passenden Minirock und kniehohen Lederstiefeln von Chloé. Dazu trug sie eine schicke Handtasche von Jimmy Choo und funkelnde Chanel-Ohrringe. Fotos davon zeigt E! News.

Das gemeinsame Essen mit ihrer Familie fand nur einen Tag vor einem wichtigen NFL-Spiel der Kansas City Chiefs statt, dem Team ihres Freundes Travis Kelce (35). Die Mannschaft trat am 18. Januar im Arrowhead Stadium gegen die Houston Texans in den Divisions-Playoffs an. Seit Beginn ihrer Beziehung im Sommer 2023 war Taylor regelmäßig bei seinen Spielen zu sehen. Zuletzt wurde sie am 21. Dezember dabei gesehen, wie sie ihren Partner bei einem Sieg der Chiefs gegen die Texans in der regulären Saison 2024-25 unterstützte. Kurz darauf wurden die beiden bei zwei Dates gleich an zwei aufeinanderfolgenden Tagen in New York City gesichtet.

"Ich genieße alle Aspekte des Lebens, Taylor und ich sind glücklich", sagte Travis kürzlich in der "The Stephen A. Smith Show" und kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Ich habe dieses Vertrauen und diesen Komfort außerhalb des Spielfelds und all die Unterstützung, die ich mir im Stadion wünschen kann", so der Footballstar. Auch Taylor scheint ihre Verbindung zu Travis ungewöhnlich offen zu genießen. In einem Interview mit Time erklärte sie: "Wir sind füreinander da und zeigen Präsenz. Uns ist egal, ob andere Leute das bemerken."

Getty Images Taylor Swift bei den Playoffs zwischen Houston Texans und Kansas City Chiefs im Arrowhead Stadium

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, Februar 2024

