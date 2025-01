Weiteres Standbein: Marie Reim studiert ungewöhnliches Fach

Marie Reim (24), die Tochter des Schlagerstars Michelle (52) und des legendären Matthias Reim (67), hat neben ihrer erfolgreichen Musikkarriere ein neues Kapitel aufgeschlagen. In einem Interview mit der Zeitschrift Viel Spaß verriet die Sängerin, dass sie ein Studium der Astrologie begonnen hat. "Ich war schon immer ein sehr spiritueller Mensch", erklärte Marie. Neben ihrer Leidenschaft für den Schlager widmet sie sich nun der Deutung der Sternenkonstellationen – ein ungewöhnlicher Weg für einen prominenten Popstar. Dennoch scheint sie mit dieser Entscheidung sowohl ihr Interesse als auch ihren Weitblick zu beweisen.

Wie Marie in dem Interview weiter erläuterte, interessieren sie vor allem die spirituellen Aspekte der Astrologie. Sie erklärt: "Man kann da schon viele faszinierende, detaillierte Aussagen treffen. Ich bin damit großgeworden. Alles, was spirituell und noch nicht zu 100 Prozent erforscht ist, finde ich spannend. Ich glaube ganz viel an Energien, glaube ans Manifestieren, das Gesetz der Anziehung, dass man mit Gedanken Realität schaffen kann." Bereits als Kind habe sie sich mit diesen Themen beschäftigt und sei damit aufgewachsen. Die Faszination für die Sterne begleitet sie also schon lange und ist für sie mehr als nur ein Hobby. Ihren Fans bleibt die Schlagersängerin jedoch weiterhin erhalten. Ein Karrierewechsel scheint nicht in Planung zu sein.

Neben ihrem musikalischen Erfolg, zuletzt durch die Chartplatzierung ihres neuen Albums, und dem Interesse an der Astrologie gibt es bei Marie noch eine andere kreative Seite. Sie ist außerdem als Künstlerin tätig und verkauft Kunstwerke, bei denen sie ihren eigenen Körper in Szene setzt. In der Vergangenheit sprach sie auch offen über die Beziehung zu ihrem Vater Matthias, der ebenfalls zu den ganz Großen im Schlager gehört. Wie sie selbst einmal sagte, prägte der familiäre Einfluss ihren Weg entscheidend. Doch ihr neuer akademischer Fokus zeigt, dass Marie nun ganz eigene Sterne am Firmament verfolgt.

Getty Images Marie Reim, Februar 2024

Instagram / https://instagram.com/mariereim_official/ Matthias und Marie Reim, Vater und Tochter

