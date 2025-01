Alessia Herren will ihren Papa (†) im Dschungel stolz machen

Alessia Herren (23), die Tochter des verstorbenen Entertainers Willi Herren (✝45), wird bald als Kandidatin in der neuen Staffel des Dschungelcamps zu sehen sein. Damit tritt sie in die Fußstapfen ihres berühmten Vaters, der im Jahr 2004 einen beeindruckenden dritten Platz in der Show belegte. Im Vorfeld äußerte sich die Reality-TV-Bekanntheit, die von ihrem Mann Can und ihrer einjährigen Tochter Anisa in das Abenteuer Down Under begleitet wird, voller Emotionen. "Mein Vater ist nicht mehr hier auf der Welt, aber er ist immer in unserem Herzen", sagte Alessia im Interview mit RTL und ergänzte: "Und klar möchte ich meine Familie stolz machen, und mein Vater ist natürlich mein Vater. Ihn möchte ich genauso stolz machen. Er ist meine Familie, ob er jetzt hier ist oder nicht."

Die Teilnahme am Dschungelcamp, das Millionen Zuschauer vor die Bildschirme lockt, bietet Alessia die Möglichkeit, sich neu zu präsentieren und den Anfeindungen sowie Vorurteilen zu trotzen, mit denen sie in der Vergangenheit kämpfte. Mit ihrer direkten Art, die Fans bei Formaten wie dem Sommerhaus der Stars schon erleben konnten, hofft sie auch dieses Mal zu punkten. Sie ist sich bewusst, dass nicht nur ihre Stärken, sondern auch ihre Schwächen gnadenlos von der Öffentlichkeit analysiert werden. Dennoch blickt Alessia optimistisch auf die Herausforderung: "Ich weiß nicht, ob ich eine gute Chance habe zu gewinnen, aber eigentlich kam ich immer gut und weit mit meiner Art", erklärte sie selbstbewusst.

Vor dem Abenteuer im australischen Busch nutzte Alessia die Chance, um sich noch mal richtig rauszuputzen: Für das Millionenpublikum stattete die 23-Jährige dem Solarium noch einen Besuch ab, und auch ihre Nägel und Wimpern wurden für das Dschungelabenteuer auf Vordermann gebracht.

RTL Can und Alessia Herren im Sommerhaus 2024

RTL / Boris Breuer Alessia Herren, Kandidatin der 18. Dschungelcamp-Staffel

