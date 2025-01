Dschungelstars im Beauty-Fieber: So stylen sich die Ladys

Ab dem 24. Januar heißt es wieder: Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Zwölf Promis ziehen in wenigen Tagen in den australischen Dschungel, doch bevor das Abenteuer beginnt, gönnten sich vor allem die Damen noch die ein oder andere Beauty-Behandlung. So dokumentierte beispielsweise Realitystar Yeliz Koc (31) die Zeit vor ihrer Abreise auf Instagram und verkündete stolz: "Meine Wimpern sind bereit für den Dschungel." Auch ließ sie ihre künstlichen Nägel erneuern und – thematisch passend – mit einem Schlangendesign verzieren. Anna-Carina Woitschack (32), bekannt als Schlagersängerin und Ex-Freundin von Stefan Mross (49), bereitete sich für das Camp ebenfalls mit einem Besuch beim Friseur vor. Sie entschied sich, ihre eingeklebten Extensions für die Zeit im Dschungel abzulegen und überraschte ihre Fans mit schulterlangen Haaren.

Auch Lilly Becker (48) ließ die Fans an ihren Vorbereitungen teilhaben und präsentierte ihre neuen eingeflochtenen Haarverlängerungen auf Instagram. Doch nicht nur Haare und Nägel standen bei den zukünftigen Dschungelstars im Mittelpunkt. Alessia Herren (23), Tochter des verstorbenen Willi Herren (✝45), teilte auf der Social-Media-Plattform ihren Besuch auf der Sonnenbank, stattete aber auch einem Studio für Nägel und Wimpern einen Besuch ab. Während in den letzten Tagen so fleißig frisiert, gefeilt und geklebt wurde, bereitete sich auch das Moderationsduo der Show, bestehend aus Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41), auf seinen Einsatz vor. Erst kürzlich betonte der 41-Jährige gegenüber RTL, wie herausfordernd die neue Staffel mit der vorverlegten Sendezeit für sie werden könnte.

Die privaten Einblicke der Teilnehmerinnen lassen vermuten, dass auch in diesem Jahr wieder ein Großteil der Dschungel-Ladys mit künstlichen Nägeln, langen Wimpern und perfekt gebräunter Haut am Lagerfeuer sitzen wird. Doch ob das in Down Under wirklich weiterhilft? In den vergangenen Staffeln wurde bereits mehrfach deutlich, dass im Camp makelloses Styling schnell zur Nebensache wird. So bleibt bei all den emsigen Vorbereitungen fraglich, wer es zwischen Dschungelprüfungen und kargen Essensrationen am längsten aushalten wird – und ob diese äußerliche Selbstoptimierung der Dschungelschönheiten nicht vielleicht die falsche Botschaft an ihre oft noch jungen Fans sendet.

RTL / Boris Breuer Anna-Carina Woitschack, Kandidatin der 18. Staffel vom Dschungelcamp

RTL / Boris Breuer Yeliz Koc, Kandidatin der 18. Dschungelcamp-Staffel

