Deepfake-Schwangerschaftsbilder: Anne Menden ist fassungslos

Anne Menden (39) wurde vor wenigen Tagen Opfer von Deepfake-Fotos. Das sind Bilder, die mit künstlicher Intelligenz hergestellt und stark bearbeitet wurden. So kursieren von der GZSZ-Bekanntheit aktuell Fotos im Netz, die sie mit einem großen Babybauch zeigen. Auf Instagram nimmt Anne dazu nun Stellung und versucht, Menschen, die so etwas erstellen, ins Gewissen zu reden. "Es ist schon fragwürdig, wie man auf die Idee kommt, Fotos zu nehmen und die so extrem mit KI zu bearbeiten und eine Falschaussage zu posten und auch noch zu glauben, dass das eine gute Idee ist", wettert sie.

Unter den gefälschten Schwangerschaftsfotos sammelten sich eine Vielzahl von Kommentaren, die Anne noch wütender machen. "Viel erschreckender finde ich aber teilweise die Kommentare, die hauptsächlich von Frauen kommen und schreiben: 'Ja, ich habe schon gesehen, sie ist ein bisschen dicker geworden. Ich habe nur auf den Beitrag gewartet, in dem sie sagt, dass sie schwanger ist.' Also was für Optionen bleiben mir nun offen – dass ich schwanger oder fett geworden bin? Nur um das einmal klarzustellen, das ist übergriffig und respektlos", ärgert sich die 39-Jährige weiter. Niemand habe das Recht, über ihren Körper, ihren Gesundheitszustand oder ihre Privatsphäre zu spekulieren, stellt sie klar.

Auch Annes Partner Gustav Masurek (35) meldete sich bereits zu den Deepfakes auf Social Media zu Wort. "Anne ist nicht schwanger", erklärte er. Dass solche Bilder seiner Freundin existieren, verärgerte auch den einstigen Bachelorette-Kandidaten. Außerdem stellte er klar, sollte Anne jemals schwanger werden, würden die Fans des Paares diese Neuigkeit erst "sehr spät oder vielleicht gar nicht erfahren." Denn sowohl Gustav als auch Anne sind offenbar keine großen Fans davon, solche privaten Details mit dem Netz zu teilen.

Instagram / annemenden Anne Menden im August 2022

Instagram / gustavma4 Anne Menden und Gustav Masurek

