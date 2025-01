Hans Sigl grübelt über Vertragsende bei "Der Bergdoktor"

Seit 17 Jahren begeistert Hans Sigl (55) die Zuschauer der beliebten ZDF-Serie "Der Bergdoktor" in der Rolle des Dr. Martin Gruber. Doch wie lange bleibt der TV-Star der Erfolgsproduktion noch erhalten? In einem Interview mit t-online spricht der Schauspieler offen über seine Zukunft in der Serie. Da sein Vertrag bis zur 20. Staffel im Jahr 2026 unterschrieben ist, bleibt er den Fans zunächst für zwei weitere Staffeln sicher erhalten. Über eine mögliche Verlängerung des Engagements äußert sich Hans zurückhaltend, erklärt jedoch: "Das muss am Ende ja in erster Linie das ZDF entscheiden. Wenn sie weitermachen wollen, bin ich bereit." Damit bleibt die Zukunft der Serie, die aktuell mit ihrer 18. Staffel im TV zu sehen ist, nach 2026 vom Sender abhängig.

Hans ist seit 2008 das Gesicht von "Der Bergdoktor" und hat in der Rolle des Martin Gruber an der Seite seines Schauspielkollegen Mark Keller (59) nicht nur zahlreiche fiktive Patienten versorgt, sondern die Zuschauer auch mit seinem turbulenten Liebesleben und den spannenden Wendungen der Serie in den Bann gezogen. Obwohl der Schauspieler verriet, dass er nie konkret ein Ende seines Engagements geplant habe, scheint die Option einer Fortführung von beiden Seiten im Raum zu stehen. Sollte es tatsächlich zu einer Verlängerung kommen, könnten die Fans 2028 sogar das stolze Jubiläum von 20 Jahren Hans als Bergdoktor feiern. Doch auch ohne langfristige Pläne versichert der Serienstar, dass er jederzeit für neue Geschichten rund um den Gruberhof bereit sei.

Abseits der Kamera ist Hans, der sich im Gala-Interview übrigens selbst als "geduldigen" Patienten bezeichnet, für seine Bodenständigkeit und Professionalität bekannt. Das hat ihm bei den Fans und Kollegen gleichermaßen den Ruf eines Sympathieträgers eingebracht. Privat lebt der gebürtige Österreicher mit seiner Frau und seinem Sohn in Bayern, meidet den Trubel der Großstadt und vertraut in diesem Zusammenhang schon mal auf digitales Detox. In Interviews erzählt er oft von seiner Liebe zur Natur und seinem täglichen Ausgleich, den er bei Wanderungen und in der Bergwelt findet – ein Lebensstil, der perfekt zu seiner Rolle in der Serie passt.

Erika Hauri/ZDF Hans Sigl und Mark Keller in "Der Bergdoktor"

Getty Images Susanne und Hans Sigl, November 2023

