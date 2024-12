Hans Sigl plaudert über die neue Staffel "Der Bergdoktor"

Hans Sigl (55), bekannt aus der Erfolgsserie Der Bergdoktor, hat in einem Interview mit AZ über die kommenden Episoden geplaudert. Die Dreharbeiten zur mittlerweile 18. Staffel der Kultserie führen Hans regelmäßig in die Berge Tirols, wo die Show vor einer spektakulären Kulisse spielt. Für die neue Staffel, die Anfang 2025 startet, kündigte der Schauspieler spannende Wendungen an: "Es wird eine sehr spezielle Staffel. Sowohl medizinische als auch familiäre Geschichten stehen im Mittelpunkt." Langjährige Fans der Serie dürfen sich außerdem wieder auf namhafte Gastdarsteller freuen, über deren Auswahl Hans schwärmte: "Alle Kollegen sind großartig, und jede Geschichte findet ihren passenden Darsteller." Details zu den Folgen wollte er allerdings noch nicht preisgeben.

In dem Interview kam Hans aber auch auf sein Leben in seiner Wahlheimat Bayern zu sprechen. Der TV-Darsteller, der aus Österreich stammt, lebt seit einiger Zeit mit seiner Frau Susanne Sigl am malerischen Ammersee, wo er nach den anstrengenden Dreharbeiten der Serie Erholung findet. "Ich bin wahnsinnig gerne Wahlbayer. Es ist mein Zuhause geworden", verriet Hans gegenüber der Zeitung. Besonders die Nähe zur Natur und die kulturellen Gemeinsamkeiten zwischen Österreichern und Bayern seien für ihn ein Pluspunkt.

Privat genießt Hans ein bewusstes Leben am Ammersee, das er als idealen Gegenpol zum Drehen in den Bergen sieht. Der Serienstar verbindet mit seiner Wahlheimat mittlerweile auch feste Traditionen und lobt vor allem den Humor und die Lockerheit, die Bayern und Österreicher seiner Meinung nach teilen. "Die Österreicher und die Bayern sind sich ähnlicher, als man denkt", meinte er im Interview augenzwinkernd. Trotz seiner Liebe zu Bayern bleibt Hans jedoch auch mit seiner Heimat verbunden: Die Nähe zu Österreich und die Möglichkeit, immer wieder dorthin zurückzukehren, machen sein neues Zuhause für ihn perfekt.

Getty Images Susanne und Hans Sigl, November 2023

Getty Images Hans Sigel, September 2011

