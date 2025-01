"Die Rosenheim Cops"-Folge mit Ulla Geiger (†) berührt Fans

Die neueste Folge der ZDF-Serie "Die Rosenheim Cops", die am Dienstag, den 14. Januar, ausgestrahlt wurde, hat bei den Fans der Krimireihe für gemischte Gefühle gesorgt. Während die aktuelle Staffel schon seit Oktober mit neuen Fällen begeistert, sorgte insbesondere das Wiedersehen mit der Pensionsbesitzerin Gerlinde Meyr für Emotionen. Diese Rolle wurde seit 2008 von der Schauspielerin Ulla Geiger gespielt, die jedoch am 22. Oktober 2024 überraschend verstarb. Trotz ihres tragischen Verlusts entschied sich das ZDF, die bereits abgedrehten Episoden mit der beliebten Darstellerin zu zeigen, was die Zuschauer an den Bildschirmen zu Tränen rührte. Gerlinde Meyr spielte in der Folge erneut eine zentrale Rolle als Zeugin, die wichtige Hinweise für die Ermittlungen gab.

Die Reaktionen der Zuschauer waren zahlreich. In den sozialen Medien drückten viele ihre Trauer und gleichzeitige Freude über das Wiedersehen mit der beliebten Figur aus. "Frau Meyr ist einfach klasse und ein absoluter Publikumsliebling. So traurig, dass die Schauspielerin Ulla Geiger leider verstorben ist", schrieb ein Fan auf Instagram. Ein anderer bemerkte: "Schön, dass man die Frau Meyr mal wieder gesehen hat. Schade, dass die Schauspielerin gestorben ist, sie hat so gut dazu gepasst." Besonders bewegend ist für die Fans die Aussicht, dass Ulla Geiger in ihrer Rolle als Pensionsbesitzerin ein letztes Mal am 18. Februar in der Serie zu sehen sein wird. Das würdige Andenken an die Schauspielerin hat viele Zuschauer emotional berührt.

Ulla Geiger war nicht nur für ihre Rolle bei "Die Rosenheim-Cops" bekannt, sondern auch als Filmemacherin und Künstlerin, die stets ihre Leidenschaft für das Schauspiel gepflegt hat. Geboren und aufgewachsen in Bayern, brachte sie ihren unverkennbaren Charme und ihre Authentizität ein, die Gerlinde Meyr zu einem Zuschauerliebling machte. Privates hielt die Schauspielerin größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus, dennoch zeigte sie sich immer bodenständig und den Menschen in ihrer Umgebung zugewandt. Fans und Kollegen sind sich einig, dass niemand die Rolle der liebenswürdigen Pensionsbesitzerin so verkörpern konnte wie sie. Ihr unerwarteter Tod hinterlässt eine spürbare Lücke in der beliebten Serie und bei ihren Anhängern.

"Die Rosenheim Cops"-Cast auf dem Gelände von Bavaria Film

Michael A. Grimm, Max Müller und Igor Jeftic, "Die Rosenheim-Cops"-Darsteller

