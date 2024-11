Fürstin Charlène verrät: So verschieden ticken ihre Twins

Zusammen mit ihrem Mann, Fürst Albert II. (66), hat Fürstin Charlène (46) zwei Kinder – die Zwillinge Prinz Jacques (9) und Prinzessin Gabriella (9). In einem Interview mit dem französischen Magazin Gala gab die ehemalige Schwimmerin vor wenigen Tagen seltene Details über ihren Nachwuchs preis – sie ticken offenbar ziemlich unterschiedlich. "Gabriella ist sehr neugierig. Sie ist sehr fasziniert von der Welt und dem Leben im Allgemeinen", berichtete die Fürstin. Ihre Tochter stelle viele Fragen und verlange stets viel Aufmerksamkeit. Mit ihrem Sohn sei das anders. "Jacques hingegen ist neugierig und aufmerksam. Er ist eher zurückhaltend und von Natur aus sehr ruhig", plauderte Charlène weiter aus.

Die Zwillinge könnten also kaum unterschiedlicher sein. Charlènes Gatte, Albert, gab Ende März ebenfalls einen kleinen Einblick, wie ihre Zwillinge charakterlich ticken. So habe Gabriella beispielsweise einen sehr unabhängigen Charakter. Auch der Fürst ordnete seinen Sohn, den Thronfolger, hingegen als reservierter und schüchterner ein. Allerdings machte der 66-Jährige deutlich, dass Jacques sich von seiner Zwillingsschwester nicht alles gefallen lasse. "Er ist seiner Schwester gegenüber wohlwollend, lässt sich aber nicht mehr von ihr dominieren. Er kann sie mäßigen und 'Nein' sagen, berichtete der stolze Vater im Interview mit Paris Match.

Jacques und Gabriella erblickten am 10. Dezember 2014 das Licht der Welt. Sie sind die einzigen gemeinsamen Sprösslinge von Albert und Charlène. Während Jacques den Titel "Erbprinz von Monaco" trägt und eines Tages in die Fußstapfen seines Vaters treten wird, trägt seine Schwester den Titel "Prinzessin Gabriella von Monaco". Über die vergangenen Jahre hinweg begleiteten sie ihre Eltern immer öfter auf Veranstaltungen. So besuchten die Vier Ende April beispielsweise den E-Prix in Monte-Carlo, wie Daily Mail berichtete. Dabei zeigten sich die Zwillinge in coolen Looks – beide posierten in lässigen Lederjacken bei dem Motorsport-Spektakel.

Getty Images Fürst Albert von Monaco und Fürstin Charlène mit ihren Kindern Gabriella und Jacques

Getty Images Fürstin Charlène und Fürst Albert von Monaco mit Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella

