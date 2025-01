Fürst Alberts Kinder unterstützten ihn bei Neujahrsansprache

Auch für die monegassischen Royals beginnt ein neues Jahr. Aus diesem Anlass richtete Fürst Albert II. (66) am 1. Januar das Wort an sein Volk. Wie ein Video auf dem Instagram-Account des Palastes zeigt, waren dieses Mal neben Fürstin Charlène (46) auch die beiden Kinder dabei. "Ein frohes neues Jahr!", wünschten Prinzessin Gabriella (10) und Prinz Jacques (10) ihren Mitbürgern und lächelten dabei übers ganze Gesicht. Ihr Vater ergänzte außerdem: "Möge das neue Jahr Ihnen und allen, die Ihnen wichtig sind, Glück, Gesundheit und Erfolg bringen."

Schon an den Feiertagen zeigte sich die Fürstenfamilie von ihrer besten Seite. Auf der Weihnachtskarte posierten Albert und seine Liebsten vor einem geschmückten Christbaum und einem festlich dekorierten Kamin. In schlichten Wollpullovern gaben die vier Monegassen ein perfekt abgestimmtes Bild ab. Auch den Anhängern des Regenten gefiel dieser Anblick. "Wunderschönes Foto einer wunderschönen Familie! Frohe Weihnachten!", kommentierte eine Userin unter dem Schnappschuss. Einem anderen Follower gefielen die Outfits besonders gut: "So einfach, aber gleichzeitig so raffiniert."

Ihre Neujahrswünsche äußerten Albert, Charlène, Gabriella und Jacques gleich in drei Sprachen – Französisch, Monegassisch und Englisch. Die zwei Sprösslinge sprechen dank ihrer südafrikanischen Mama hauptsächlich Englisch, allerdings möchte der Fürst auch die Amtssprache Monacos nicht zu kurz kommen lassen. "Ich versuche immer noch, mit ihnen meistens auf Französisch zu sprechen. Sie haben enorme Fortschritte gemacht. Aber wenn ich sie davon abhalten muss, etwas Dummes zu tun, wechsle ich auf Englisch, um mich schnell verständlich zu machen", berichtete der 66-Jährige im November gegenüber Paris Match.

Instagram / palaisprincierdemonaco Fürst Albert II., Fürstin Charlène und ihre Kinder für ihre Weihnachtskarte, Dezember 2024

Getty Images Fürst Albert, Prinz Jacques, Prinzessin Gabriella und Fürstin Charlène im November 2024

