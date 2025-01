Kandidatin erhält zweite Chance bei "Wer wird Millionär?"

Gesichter vergisst Günther Jauch (68) nicht so schnell – zumindest behauptet er das augenzwinkernd in der aktuellen Folge Wer wird Millionär. "Ich lüge jetzt mal", scherzt der RTL-Showmaster, als er Marion Tönjes aus Dortmund erneut in seiner Sendung begrüßt. Ganze 22 Jahre ist es her, dass die Mutter dreier erwachsener Kinder zum ersten Mal auf dem berühmten Quizstuhl Platz nehmen wollte – damals scheiterte sie jedoch schon an der Auswahlfrage. Diesmal jedoch erfüllt sich für Marion ein lang gehegter Wunsch: Mit ihrer schnellen Reaktion sichert sie sich den Sitz in der Studiomitte und darf endlich um die begehrte Million spielen.

Rückblickend erklärt die Hausfrau, warum es vor über zwei Jahrzehnten nicht geklappt hat: "Da war ich intellektuell nicht dazu in der Lage, das … in die Reihe zu kriegen." Mit einer charmanten Portion Selbstironie beschreibt sie die damaligen Umstände: Statt moderner Touchscreens gab es eine Reihe von Knöpfen, die in rasantem Tempo gedrückt werden mussten. "Und die Antworten waren auch nicht so sortiert, dass man das so zuordnen konnte." Der entscheidende Fehler? Marion vergaß, die Bestätigungstaste zu betätigen. Doch die Technik hat sich geändert – zu ihrem großen Glück.

Auch Günther selbst hat eine beeindruckende Erfolgsgeschichte vorzuweisen. Mit einem geschätzten Vermögen von rund 55 Millionen Euro gehört der Moderator zu den Top-Verdienern im deutschen Fernsehen, wie Das Vermögensmagazin berichtet. Allein eine Folge von "Wer wird Millionär?" bringe ihm sagenhafte 125.000 Euro ein. Neben seiner TV-Karriere ist Günther auch als Unternehmer aktiv und hat sich so ein finanzielles Imperium aufgebaut. Seine charmante Art und sein scharfsinniger Humor machen ihn zudem zu einem der beliebtesten Gesichter der deutschen Fernsehlandschaft.

RTL / Guido Engels Kandidatin Marion Tönjes bei "Wer wird Millionär"

Getty Images Günther Jauch im Dezember 2020

