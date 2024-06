Letzter Tag: Günther Jauchs Restaurant ist nun geschlossen

Im Jahr 2016 hatte Günther Jauch (67) ein großes Projekt gestartet: Der Wer wird Millionär?-Star hatte in Potsdam eine Villa am Heiligen See gekauft, sie saniert und daraus die Luxuspension "Villa Kellermann" gemacht. Wenige Jahre später eröffnete der Moderator gemeinsam mit Starkoch Tim Raue (50) im Untergeschoss das gleichnamige Sternerestaurant. Fünf Jahre nach Eröffnung steht das Lokal nun vor dem Aus. "Leider müssen wir euch mitteilen, dass der Restaurantbetrieb in der Villa Kellermann am 21. Juni 2024 schließt", heißt es in der Bekanntgabe auf dem offiziellen Instagram-Account der Gaststätte.

Bereits Ende April verkündeten die Betreiber die schlechten Nachrichten im Netz. Aus den Gründen für die Schließung machten sie kein Geheimnis: "Sehr gerne hätten wir weitergemacht, aber Corona, stark gestiegene Betriebskosten und eine angespannte Personalsituation haben keine andere Entscheidung zugelassen." Von dem unfreiwilligen Aus lässt sich der zuständige Koch Christopher Wecker offenbar trotzdem nicht unterkriegen. In einer Instagram-Story stimmt der Küchenchef positive Töne an. "Vielen Dank, liebe Gäste der Villa Kellermann, für die letzten gemeinsamen fünf Jahre. Ich wünsche Ihnen alles Gute und hoffentlich sieht man sich in der Zukunft. Bis bald", verkündet der 30-jährige Westfale mit einem breiten Lächeln im Gesicht.

Günthers Restaurant schließt nun endgültig die Türen. Doch wie sieht es mit der Zukunft seiner Kult-Sendung "Wer wird Millionär?" aus? Im Gespräch mit Klaas Heufer-Umlauf (40) machte der 67-Jährige vor wenigen Wochen bei "Baywatch Berlin" deutlich: Er selbst denke nicht daran, die TV-Show an den Nagel zu hängen. Wie lange die Sendung noch weitergeht, sei neben ihm aber auch von drei weiteren Faktoren abhängig: dem Publikum, dem Sender und der werbetreibenden Industrie. "Wenn sich kein Mensch mehr dafür interessiert, in der Sendung Spots zu schalten, dann ist die Sendung erledigt", stellte der Unternehmer klar.

Instagram / villa.kellermann Christopher Wecker, Küchenchef von Günther Jauchs Restaurant

RTL / Frank Hempel Günther Jauch, Moderator

