Nicht nur um Heinz Hoenig: Annika bangte 2024 auch um Sohn

Annika Kärsten-Hoenig (39) hat im Mai 2024 den Albtraum einer jeden Mutter durchlebt. Während eines Aufenthalts in einem Hotel wollte sie mit ihren Söhnen Juliano und Jianni zur Ruhe kommen, doch plötzlich brach eine dramatische Situation über sie herein: Ihr damals einjähriger Sohn Jianni verlor das Bewusstsein und krampfte, nachdem er sich kurz zuvor unwohl gefühlt hatte. "Ich habe in diesem Moment gedacht, mein Kind stirbt", schildert Annika unter Tränen in der neuesten Folge ihres Podcasts "(K)ein Sommer in Berlin". Nur wenige Tage zuvor war auch ihr Mann, der Schauspieler Heinz Hoenig (73), wegen Herzproblemen ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Annika, die eine Ausbildung als Krankenschwester absolviert hat, reagierte trotz des Schocks instinktiv und bat um Hilfe. Hotelmitarbeiter kümmerten sich um Jianni, während sie selbst überwältigt von der Situation zusammenbrach. "Erst mein Mann, jetzt mein Kind", seien ihre Gedanken in diesem Moment gewesen. Die Erlebnisse der vergangenen Wochen haben die Familie Hoenig bis ins Mark erschüttert, doch Annika und Heinz blicken dennoch mit Dankbarkeit darauf zurück, dass heute alle wieder wohlauf sind. Was genau den Krampfanfall des kleinen Jianni ausgelöst hat, wird von der Familie nicht weiter ausgeführt.

Privat sind Annika und Heinz für ihre starke Bindung und Liebe bekannt. Die beiden heirateten 2019 und haben seitdem eine Familie gegründet. 2024 war für sie jedoch ein sehr schwieriges Jahr. Heinz lag unter anderem wegen Herzproblemen mehrere Monate im Krankenhaus, musste mehrfach operiert werden und bangte um sein Leben. Weil der Schauspieler nicht krankenversichert ist, riefen er, seine Frau und Promi-Kollegen während dieser schweren Zeit zu Spenden auf.

