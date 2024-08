Spendengelder für Heinz Hoenig decken Klinikkosten nicht

Heinz Hoenig (72) liegt schon seit mehreren Monaten im Krankenhaus. Der "Das Boot"-Darsteller hat Herzprobleme und musste an der Speiseröhre operiert werden. Da er keine Krankenkasse hat, rief sein Manager Ralph Siegel (78) eine Spendenaktion ins Leben. In einem Bild-Interview deutet seine Frau Annika Kärsten-Hoenig (39) nun an, dass die gesammelte Summe nicht reichen wird. "Ich denke, dass wir bis zu seiner vorläufigen Entlassung bestimmt von einer halben Million Euro sprechen können", erklärt die ausgebildete Krankenschwester. Bis jetzt sind 180.000 Euro für den Schauspieler gesammelt worden.

Um nicht in den finanziellen Ruin getrieben zu werden, beantragt Annika nun Hilfsmittel bei sozialen Kostenträgern. Diese seien nötig, damit Heinz bald aus dem Krankenhaus ausziehen könne, berichtet die Ehefrau des 72-Jährigen im Gespräch mit der Tageszeitung. Der Umzug nach Hause wird für das Paar ein großer Schritt sein, durch ihre Arbeitserfahrung als Pflegerin traue sich die Blondine dies aber zu: "Da ich neben der medizinischen Kompetenz im Krankenhaus meinen Mann täglich morgens und abends bei der Grundpflege unterstütze, habe ich keine Angst. Es bedarf eines gut durchstrukturierten Tagesplans, um den Bedürfnissen von Heinz und unseren Söhnen in allen Belangen gerecht zu werden."

Auf die Rückkehr des Familienvaters freuen sich auch seine kleinen Söhne Juliano und Jianni. Vor wenigen Wochen teilte Annika einen süßen Schnappschuss der beiden auf Instagram. Das Foto zeigte die Brüder, wie sie eng aneinandergekuschelt schliefen. "Für euch... lohnt sich das alles", schrieb die 39-Jährige zu dem Bild und fügte hinzu: "Verbunden werden auch die 'Schwachen' stark!"

Anzeige Anzeige

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig im August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / anni.ka_hoenig Annika Kärsten-Hoenig und Heinz Hoenigs Kinder Juliano und Jianni

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de