Sam Thompson äußert sich zum Liebes-Aus mit Zara McDermott

Sam Thompson (32) und Zara McDermott (28) gehen nach ihrer fünfjährigen On-off-Beziehung endgültig getrennte Wege. Das Liebes-Aus wurde Anfang des Monats bekannt – das einstige Traumpaar entschied sich jedoch noch vor Weihnachten dazu, seine Beziehung zu beenden. Das führte dazu, dass der Gewinner des britischen Dschungelcamps die Feiertage alleine verbringen musste, wie er jetzt in seinem Podcast "Staying Relevant" offenbart. "Das Einzige, was ich sagen werde – weil es den anderen Parteien gegenüber nicht fair ist und so – es war ein harter Monat. Ein wirklich harter Monat", erklärt er.

Statt die Festtage, wie eigentlich geplant, mit Zara zu verbringen, nutzte der 32-Jährige seine Zeit für wohltätige Zwecke und verteilte Geschenke an bedürftige Menschen in London. Die Trennung von der Love Island-Bekanntheit war zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht bekannt – weshalb Sams Instagram-Post, in dem er seinen Tag als "trostlos" beschrieb, einige Spekulationen bei den Fans auslöste. Seine einstige Partnerin half jedoch, die Gerüchte für eine kurze Zeit ruhigzustellen. "Ich bin so stolz auf dich, es ist so schön, dass du dich entschieden hast, deinen Weihnachtstag zu opfern, um anderen zu helfen", kommentierte sie den Beitrag.

Nun gibt der Radiomoderator aber preis, was sich tatsächlich vergangenen Monat abspielte – was laut einem Insider nun negative Auswirkungen auf Zara hat. "Sam sagte, er wolle nicht viel sagen, weil 'es für die anderen Parteien nicht fair sei', aber er hat es geschickt geschafft, Zara trotzdem den Wölfen zum Fraß vorzuwerfen", erklärt die Quelle gegenüber The Sun und fügt hinzu: "Sie hatten ihre Trennung noch nicht bekannt gegeben und beide brauchten Zeit, um ihre Gefühle zu verarbeiten, aber Zara machte sich die Mühe, ihm öffentlich eine süße Nachricht zu schicken, um seine Wohltätigkeitsarbeit zu würdigen. Jetzt, wo Sam sich dazu geäußert hat, was wirklich passiert ist, hat er Zara in einem schlechten Licht dastehen lassen."

Instagram / zara_mcdermott Zara McDermott und Sam Thompson im Februar 2024

