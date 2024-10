Sydney Sweeney hat Nase voll von Paparazzi vor ihrem Haus

Sydney Sweeney (27) ist total genervt – die junge Schauspielerin leidet extrem unter Belagerungen von Paparazzi. Im Gespräch mit Glamour spricht der "Anyone but You"-Star von einem Erlebnis, das wohl das Fass zum Überlaufen brachte. Die Fotografen belagerten das Haus in Florida, in dem sie gemeinsam mit ihrer Familie lebt. Die aufdringlichen Fotoreporter versuchten, sie zu erpressen. "Sie sagten: 'Wenn du ihr sagst, sie soll nur im Bikini nach draußen kommen, mache ich Fotos und dann lasse ich euch in Ruhe'", berichtete Sydney von dem schockierenden Ereignis.

Die Euphoria-Darstellerin halte gar nichts davon, dass Menschen versuchen, mit privaten Bildern von ihr Geld zu verdienen – vor allem, wenn ihre Familie mit hineingezogen wird. "Warum sollte ich Paparazzi anrufen, damit sie Fotos von mir in meinem eigenen Haus machen, wenn meine kleinen Cousins und meine Familie dort sind und ich mich in meinem Garten aufhalte?" erinnert sie sich voller Empörung und fügt hinzu: "Warum sollte ich das jemals wollen?" Dabei sei das nicht der einzige Vorfall gewesen, bei dem sie zu Hause überrascht worden ist. "Ich habe Bilder von diesen Typen in Kajaks, die sich in Büschen am Ufer verstecken", berichtet die 27-Jährige. "Ich sollte in der Lage sein, mich in meinem Haus wohl und sicher zu fühlen", stellt sie klar.

Ganz so kamerascheu ist Sydney dann aber doch nicht: Bilder, die sie selbst gemacht hat, teilt der Hollywoodstar gerne mit seinen Fans. Ihre Beziehung hält sie zwar normalerweise aus der Öffentlichkeit raus, vor kurzem machte sie aber mal eine Ausnahme und teilte süße Schnappschüsse mit ihrem Verlobten Jonathan Davino. Wie lange genau die beiden schon ein Paar sind, ist nicht bekannt – 2018 bestätigte People aber ihre Verlobung, nachdem die "The Voyeurs"-Bekanntheit mit einem Diamantring am Finger gesichtet wurde.

Getty Images Sydney Sweeney im August 2024

Backgrid / Action Press Sydney Sweeney und Jonathan Davino, August 2024

