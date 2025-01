Taylor Swifts Fans erwarten "Reputation"-Release wegen Look

Vergangenes Wochenende wurde Taylor Swift (35) zum ersten Mal im neuen Jahr gesichtet. Gemeinsam mit ihrer Familie traf sich die Sängerin im Luxusrestaurant Nobu Downtown und sorgte mit ihrem Outfit für Spekulationen bei den Fans. Fotos, die der Daily Mail vorliegen, zeigten sie in einem All-Black-Look. Dieser bestand aus einem Blazer, kniehohen Stiefeln und einem auffälligen roten Lippenstift. Dieser könnte laut den Usern ein Hinweis auf den Re-Release ihres "Reputation"-Albums sein. "Oh mein Gott, das erinnert mich an 'Reputation'", betonte ein Fan auf X.

Der Goth-Style erinnerte die Follower an Taylors Looks und Art aus ihrem 2017 veröffentlichten Werk. Dieses soll laut der Sängerin unter dem Namen "Reputation (Taylor's Version)" erneut veröffentlicht werden. Fans waren sich sicher: Das Outfit ist ein klarer Hinweis auf die baldige Erscheinung des Werkes. "Alles in Schwarz für 'Rep TV'", munkelte ein Nutzer. Jemand anderes betonte: "Das sind die Rep-Epochen-Outfits, die ich gesucht habe."

Ob ihr Outfit wirklich ein Hinweis oder nur zufällig gewählt ist, stellte die Künstlerin noch nicht klar. Fakt ist: 2019 kündigte die Blondine an, ihre ersten sechs Alben neu aufzunehmen. Grund dafür war ein Rechtsstreit mit ihrem damaligen Musikmanager Scooter Braun (43), welcher ihr im selben Jahr die Rechte an den Alben abgekauft hatte. Taylor konnte diese nicht zurückerlangen und beschloss daraufhin, die betroffenen Alben erneut produzieren zu lassen. In den vergangenen Jahren brachte die Freundin von Travis Kelce (35) bereits fünf dieser Alben heraus, das letzte wäre nun die Neuauflage von "Reputation".

