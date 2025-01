David Alaba feiert emotionales Comeback nach Verletzung

Für David Alaba (32) waren die vergangenen Monate alles andere als leicht. Im Dezember 2023 verletzte sich der Kicker von Real Madrid und fiel wegen eines Kreuzbandrisses fast 400 Tage aus. Nach einer aufwendigen Reha konnte der Österreicher am vergangenen Sonntag wieder auf dem Platz stehen. In der Mitte der zweiten Halbzeit im Heimspiel gegen UD Las Palmas wurde er für Antonio Rüdiger eingewechselt, woraufhin die Zuschauer mit tosendem Applaus reagierten. Der Spitzensportler wirkte sichtlich gerührt und bedankte sich nach dem Spiel bei den Fans. Auch über das Ergebnis konnte sich David freuen: Die Königlichen schlugen die Insulaner mit 4:1.

Nach der Partie wandte sich David mit rührenden Worten an seine Fans auf Instagram. "Wie schafft man es immer, das Positive zu sehen, auch wenn es dunkel ist?", fragte der Athlet seine Follower und erklärte: "Ich weiß es und habe es in den letzten Tagen, Wochen und Monaten immer gewusst. Es war alles für heute! Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich dieses Gefühl vermisst habe. Ich habe es vermisst, auf den Platz zu gehen, vor allem zu Hause, meinen Mitspielern zu helfen und danach mit unseren Fans zu feiern!"

In seinem Privatleben kann sich der ehemalige Teamkollege von Toni Kroos (35) auf die Unterstützung seiner Partnerin Shalimar Heppner verlassen. An seinem Geburtstag im Juni des vergangenen Jahres teilte die Geschäftsfrau ein paar Schnappschüsse aus ihrem Leben mit ihren zwei Sprösslingen und schrieb dazu: "Ich bin so unglaublich stolz auf dich und dankbar dafür, was für ein toller Vater du für unsere Kinder bist. Wir werden dich heute und jeden Tag feiern. Ich liebe dich unendlich!"

Getty Images David Alaba, Fußballer

Instagram / shaliimaar Unternehmerin Shalimar Heppner und Fußballstar David Alaba

