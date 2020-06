Obwohl sie bereits erwachsen sind, gehen sie weiterhin durch dick und dünn! Rose May Alaba hat es definitiv geschafft: In den vergangenen Jahren hat sie sich einen Namen in der Musikbranche gemacht. Zuletzt widmete sie ihrer Familie einen Song, um ihr für ihre Unterstützung zu danken. Ein ganz besonderes Verhältnis hat sie übrigens zu ihrem älteren Bruder David Alaba (27), der ihr mit Rat und Tat stets zur Seite steht.

Im Interview mit Promiflash plauderte Rose vor Kurzem über David und verriet, dass der Fußballer ihr vor dem Veröffentlichen ihrer Songs Feedback gibt. "Mir ist die Meinung meiner Familie sehr wichtig und ich vertraue meiner Familie, weil wir alle sehr musikalisch aufgewachsen sind und mein Bruder und meine Mama auch sehr gern Musik hören. Und da hol ich mir dann meist die zweite oder dritte Meinung und das ist mir auch wichtig", gibt die Sängerin preis und erklärt, dass David bis heute die traditionelle Rolle des großen Bruders erfüllt.

Dass die beiden ein ziemlich gutes Verhältnis haben, bewies auch erst vor wenigen Tagen ein liebevoller Geburtstagspost des Kickers. "Ich bin so stolz auf dich, du bist so erwachsen. Du wirst immer meine kleine nervige, schöne und liebenswerte Schwester sein. Alles Gute zum Geburtstag, ich liebe dich", gratulierte er Rose Ende Mai zu ihrem 26. Geburtstag.

Getty Images David Alaba, Fußballer

Instagram / da_27 Rose May und David Alaba

Instagram / rosemayalaba Rose May Alaba, Sängerin



