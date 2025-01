Diesen Namen wünschte sich Liz Kaebers Partner für das Baby

Liz Kaeber (32) kann die Geburt ihres Kindes kaum noch erwarten. Der erste gemeinsame Nachwuchs der einstigen Bachelor-Kandidatin und ihres Partners Nick Maerker könnte sich jederzeit auf den Weg machen. Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde plaudert die Berlinerin nun auch ein paar weitere Details aus. Unter anderem, welchen Namen sich der werdende Papa für sein Baby gewünscht hätte. "Willst du deinen Favoritennamen sagen? Der es auf jeden Fall nicht wird", fragt Liz ihren Partner. Dieser will allerdings nicht so richtig mit der Sprache rausrücken. Also übernimmt die Reality-TV-Bekanntheit das Ruder und meint: "Fritz. Aber wir werden keinen Fritz bekommen – niemals."

Diesen Wunsch kann Liz ihrem Liebsten also nicht erfüllen. Aber haben die beiden denn bereits einen Namen für den kleinen Jungen? "Nein, haben wir nicht", stellt Nick klar. Die Namensgebung des Kindes scheint bei dem Paar für Unstimmigkeiten zu sorgen. "Ich sage euch, die Namenswahl ist eine kleine beziehungsweise größere Herausforderung bei uns. Wir werden uns nichts einig und haben völlig andere Vorstellungen", räumt die 32-Jährige ein. Welcher Wunschname ihr im Kopf herumschwirrt, verrät sie nicht.

Nach einem langen Kinderwunsch machten Liz und Nick im August des vergangenen Jahres öffentlich, dass sie ihr erstes Baby erwarten. Vor wenigen Tagen gab die Influencerin ihren Fans ein kleines Update und verriet auf Instagram: "Unser kleiner Mann wiegt nun circa 3400 Gramm und ist 52 Zentimeter groß." Ihre Frauenärztin bestätigte ihr, dass die Geburt jederzeit losgehen könnte. Bis es so weit ist, werden Mama und Baby engmaschig untersucht.

Anzeige Anzeige

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / lizkaeber Nick Maerker und Liz Kaeber, November 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige