Schon 3400 Gramm: Liz Kaebers Geburt kann jederzeit losgehen

Liz Kaeber (32) wartet gespannt auf die Geburt ihres ersten Kindes. Mit ihr fiebern eine Million Follower darauf hin, dass es endlich losgeht. In ihrer Instagram-Story gibt die Influencerin nun ein neues Update – und verrät sogar, wie groß und schwer das Baby in ihrem Bauch inzwischen ist. "Unser kleiner Mann wiegt nun circa 3400 Gramm und ist 52 Zentimeter groß", erzählt sie stolz, was sie bei ihrem jüngsten Frauenarzttermin erfahren hat. Auch die Frauenärztin habe der Beauty bestätigt: "Es kann jederzeit losgehen – es muss aber auch nicht." Alles sehe aber gut aus – für die werdende Mama heißt es im Moment wohl weiterhin abwarten.

"Mal gucken, ob es die Woche noch was wird. Eigentlich rechne ich stark damit", gibt die 32-Jährige zu. Sie mache sich aber nicht allzu viele Gedanken darüber: "Ich nehme alles, wie es kommt." Vor wenigen Wochen ist Liz gemeinsam mit ihrem Ehemann Nick Maerker in ihr persönliches Traumhaus gezogen. Seitdem kann sie ihren Nestbautrieb so richtig ausleben: Zimmer für Zimmer wird perfektioniert und auf die Ankunft ihres Babys vorbereitet. Schon kurz vor Weihnachten informierte die einstige Bachelor-Kandidatin ihre Community über die ersten Anzeichen dafür, dass es nicht mehr lange dauern würde. "Ich war gestern beim Frauenarzt, auf dem CTG waren die ersten Wehen zu sehen und ich habe es die Tage auch deutlich gespürt", berichtete sie.

Im August vergangenen Jahres verkündeten die werdenden Eltern überglücklich, dass der erste gemeinsame Nachwuchs auf dem Weg sei. Liz und Nick sind seit rund sechs Jahren verheiratet. Mit den Baby-News ging für das Paar ein großer Wunsch in Erfüllung: Für die ehemalige Krankenschwester war der Weg bis zur Schwangerschaft ein steiniger, denn die Datingshow-Bekanntheit leidet unter der Krankheit Endometriose.

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber im Januar 2025

Instagram / lizkaeber Nick Maerker und Liz Kaeber, November 2024

