Dschungel-Anreise: Yeliz Koc hatte Stress mit Passagierin

Für Yeliz Koc (31) startet am Freitag ein großes Abenteuer: Die Reality-TV-Bekanntheit zieht ins Dschungelcamp ein! Dafür musste sie natürlich zuerst von Deutschland nach Australien fliegen. Mit im Schlepptau: Töchterchen Snow Elanie (3). Bereits beim Einstieg in den Flieger wartete der erste Stress auf die Partnerin von Jannik Kontalis. "Direkt nach dem Einsteigen fing eine Frau in der Business Class an zu meckern. Die war sauer, dass ein Kind in ihrer Nähe saß. Hat gestöhnt, den Tisch geknallt – einfach nur, weil Snow dabei war", berichtet Yeliz gegenüber Bild. Der genervte Gast wollte, dass das Mutter-Tochter-Gespann in die Economy Class wechselt. "Wir haben es der Crew gesagt, die haben sie höflich darauf angesprochen. Ich glaube, sie hat sich dann eine Schlaftablette geben lassen – zum Glück hat sie danach durchgeschlafen", erklärt sie weiter.

In Down Under angekommen, ging der Ärger weiter. Allerdings nicht mit der Passagierin, sondern der Bundespolizei! Yeliz musste sich einer Kontrolle auf gefährliche Stoffe unterziehen. "Die Creme von meiner Tochter wurde positiv getestet", schildert sie. Doch die Entwarnung folgte nur kurze Zeit später. Nach näherem Betrachten stufte ein Beamter die Babycreme als ungefährlich ein. Aber auch damit nicht genug! "Dann fragten die Beamten mich, wo der Vater des Kindes ist und dass ich für die Reise eigentlich Unterlagen bräuchte. Ich fliege ständig – und vor zwei Jahren auch nach Australien. Da wollte das niemand wissen", ärgert sich die 31-Jährige. Doch da Yeliz das alleinige Sorgerecht für das kleine Mädchen hat, konnte sie schlussendlich alles alleine regeln. Na, dann kann ja dem Urwaldabenteuer jetzt nichts mehr im Wege stehen.

Für ihre Zeit im Dschungelcamp hat sich Yeliz bereits vollumfänglich vorbereitet. Einen guten Tipp bekam sie zudem noch von einer ganz besonderen Person: von ihrer Ex-Schwiegermutter in spe und der einstigen Dschungelcamp-Teilnehmerin Natascha Ochsenknecht (60). Aber was hat ihr Jimi Blue Ochsenknechts (33) Mutter geraten? "Natascha hat mir tatsächlich ein paar Tipps gegeben, vor allem, was den Schlafplatz betrifft, für welchen ich mich entscheiden soll", verriet Yeliz gegenüber RTL. Ob sich dieser Tipp als nützlich herausstellt, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.

Anzeige Anzeige

Instagram / yelizkoc Reality-TV-Star Yeliz Koc und ihre Tochter Snow

Anzeige Anzeige

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht und Yeliz Koc, März 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige