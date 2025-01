Diesen Tipp bekam Yeliz Koc von Natascha fürs Dschungelcamp

In wenigen Tagen zieht Yeliz Koc (31) ins Dschungelcamp ein. Schwer bepackt kommt die Love Island VIP-Bekanntheit am Flughafen im nordostaustralischen Brisbane an. Die Klamotten und Beauty-Artikel, die sie dabei hat, werden ihr aber nichts bringen – die dürfen sowieso nicht mit ins Camp. Anders verhält es sich mit den guten Tipps, die Natascha Ochsenknecht (60) ihr mitgegeben hat. Sie war nämlich selbst schon einmal Kandidatin. "Natascha hat mir tatsächlich ein paar Tipps gegeben, vor allem, was den Schlafplatz betrifft, für welchen ich mich entscheiden soll", verrät die Beauty im Gespräch mit RTL.

Yeliz hat allerdings die Vorahnung, dass die gut gemeinten Ratschläge ihrer Ex-Schwiegermutter vergeblich sind. "Ich kenne mich ja und ich kann mich absolut nicht durchsetzen. Ich weiß jetzt schon, [...] wenn der schlechteste, der übrig bleibt, für mich ist, würde ich das so hinnehmen", gesteht Yeliz. Ganz so kampflos will sie den geheimen Spitzen-Schlafplatz aber wohl doch nicht aufgeben – jedenfalls verrät sie nicht, welcher laut ihrer Ex-Schwiegermama optimal sei. Im Jahr 2018 kämpfte die Ex-Frau von Uwe Ochsenknecht (69) im australischen Dschungel um die Krone. Für den Sieg reichte es damals nicht – Natascha musste sich mit dem siebten Platz zufriedengeben.

Dass der Make Love, Fake Love-Star von Natascha aber überhaupt einen Tipp bekommt, hätte vor nicht allzu langer Zeit wohl noch niemand gedacht. Die Trennung von Jimi Blue Ochsenknecht (33) und Yeliz entfesselte einen Rosenkrieg, in den auch die Familie des Sängers tief verstrickt war. Zum Wohl der kleinen Snow (3) haben sich die beiden Frauen inzwischen aber wieder zusammengerauft – und auch zu Jimis Schwester Cheyenne Ochsenknecht (24) und deren Kindern steht Yeliz heute in engem Kontakt.

RTL / Boris Breuer Yeliz Koc, Kandidatin der 18. Dschungelcamp-Staffel

Getty Images Jimi Blue und Natascha Ochsenknecht, 2017

