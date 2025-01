Katharina Eisenblut teilt Video ihrer Verlobung in Paris

Sie hat Ja gesagt! Katharina Eisenblut (30) und ihr Partner Dominic Höppner wagen den nächsten Schritt in ihrer Beziehung. Die DSDS-Bekanntheit verkündete vor Kurzem, dass sie und der Vater ihres ungeborenen Kindes sich verlobt haben. Auf Instagram teilte die Musikerin nun einen kleinen Zusammenschnitt des Verlobungstages. Darin zu sehen sind Katharina und Dominic, kurz vor, während und kurz nach ihrer Verlobung. Im Hintergrund funkelt der beleuchtete Eiffelturm. "Es war ein magischer Moment, mit ganz viel Liebe und auch einer ordentlichen Portion Lachen, denn unser kleiner Emilio hatte plötzlich andere Pläne", schwärmte sie. Doch ihr Sohn aus einer vorherigen Beziehung suchte im denkbar ungünstigsten Moment das Weite.

"Emilio, der uns an diesem besonderen Tag begleitete, hatte seinen eigenen Kopf. Er war so fasziniert vom Eiffelturm, dass er plötzlich in eine völlig andere Richtung laufen wollte, aber in dem Moment, als Dominic auf den Knien war. Ich musste kurz abbrechen, rief Dominic zu: 'Warte mal kurz, bleib genau da, ich komme gleich!'", erinnerte sie sich. Diesen Moment wird Katharina wohl niemals vergessen.

Vor allem bei einem lagen die Nerven blank: Dominic machte sich über die Verlobung bereits Wochen im Voraus Gedanken und plante diesen besonderen Moment bis ins kleinste Detail. "Ich hatte diesen Moment monatelang geplant", plauderte der werdende Vater gegenüber RTL aus. In der Stadt der Liebe hatte er aber offenbar für einen kurzen Moment Muffensausen. "Okay, Dominic, du ziehst das jetzt durch", dachte er sich und hoffte: "Hoffentlich funktioniert alles so, wie ich es geplant habe." Und siehe da – Katharina könnte über ihren Heiratsantrag nicht glücklicher sein.

Dominic Höppner und Katharina Eisenblut im Oktober 2024

Dominic Höppner und Katharina Eisenblut, Influencer

