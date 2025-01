So nervenaufreibend war Katharina Eisenbluts Antrag für Domi

Dominic Höppner hat seiner Partnerin Katharina Eisenblut (30) in Paris die Frage aller Fragen gestellt. Damit die ehemalige DSDS-Kandidatin den Moment genießen konnte und nur "Ja" sagen musste, hat ihr zukünftiger Ehemann ziemlich viel Herzblut in seinen Antrag gesteckt. Gegenüber RTL verriet Domi, wie die Verlobung aus seiner Sicht ablief. "Ich hatte diesen Moment monatelang geplant", gab er preis. Der Münchner hatte den Trip nach Paris heimlich organisiert und Katharina vor gepackte Taschen und vollendete Tatsachen gestellt. "Als ich [...] sagte: 'Wir fliegen jetzt nach Paris' war ihr Gesicht unbezahlbar", beschrieb Dominic die gelungene Überraschung.

Doch auch für den Partner der 30-Jährigen selbst war der Tag sehr nervenaufreibend. Als Katharina gerade einen Mittagsschlaf machte, sei er vor Aufregung komplett durchgeschwitzt gewesen – denn für seine Herzensdame sollte alles perfekt sein. "Ich hatte alles arrangiert: den Kameramann, die Blumen, den perfekten Blick auf den Eiffelturm. Als wir ankamen, war mein Puls locker bei 180", gestand Domi gegenüber dem Sender. Allerdings wurde es auch nicht leichter für ihn: Genau in dem Moment, als er auf die Knie ging, lief Emilio, Katharinas Sohn aus einer früheren Beziehung, davon. Domi nahm das dem kleinen Racker aber nicht übel: "Es war vielleicht nicht der klassische Antrag, aber genau das machte ihn so besonders – das pure, echte Chaos, das unser Leben so einzigartig macht." Katharinas Antwort auf seinen Antrag machte die ganze Mühe wieder wett. "Ihr Lächeln, ihr 'Ja' – das war der Moment, in dem ich wusste, dass ich alles richtig gemacht hatte", schwärmte der Unternehmer.

Die Verlobung ist nicht das einzige Aufregende im Leben der Sängerin. Zusammen mit Dominic erwartet sie nämlich ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs – und zwar eine Tochter. Mit der Ankunft des kleinen Mädchens soll das Familienglück dann auch perfekt sein, denn Katharina möchte kein weiteres Kind. "Ich bin jetzt durch. [...] Ich lasse mich direkt sterilisieren", verriet sie in einem Clip auf Instagram. Ob sie ihren Worten Taten folgen lassen wird, ist trotzdem unklar. Dominic scheint in der Sache nämlich auch noch mitreden zu wollen und beteuerte: "Nein, nein, macht sie nicht", woraufhin die beiden kicherten.

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut mit Dominic Höppner und Sohn Emilio

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Dominic Höppner und Katharina Eisenblut im September 2024

