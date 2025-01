Robbie Williams überzeugt: Taylor Swift kannte ihn nicht

Robbie Williams (50) sorgte 2018 für besondere Gänsehautmomente, als er während Taylor Swifts (35) Reputation-Tour im Londoner Wembley-Stadion auftrat. Doch nun überrascht der britische Sänger mit einem Geständnis. In einem Interview mit dem Radiosender SiriusXM Hits 1 erklärte er, dass Taylor vor ihrem Duett von "Angels" vermutlich gar nicht wusste, wer er war. Er glaubt, dass ihr damaliger Freund, der Brite Joe Alwyn (33), die Idee hatte, ihn als Gast einzuladen. "Als ich auf die Bühne kam und das Publikum ausrastete, sah ich ihren Blick: 'Hä? Was?'", scherzte Robbie und fügte hinzu, er habe gesagt: "Ich bin hier der Bürgermeister. Ich bin ein großer Name!"

Bei dem Auftritt begeisterte Robbie die Zuschauer mit seiner gewohnt charismatischen Performance, während Taylor ihn am Klavier begleitete. Er trug an diesem Abend ein passendes Taylor-Swift-Shirt, kombiniert mit einer glitzernden roten Jacke. Die beiden verabschiedeten sich Arm in Arm vom tobenden Publikum, während die Fans die Lyrics lautstark mitsangen. Dennoch betonte Robbie, dass Taylor ihn damals höchstens vom Hörensagen gekannt habe. Diese Aussage kommt zu einer Zeit, in der der Sänger auch in den USA für Diskussionen sorgt: Die Daily Mail berichtet, dass Amerikaner kürzlich online behaupteten, sie hätten noch nie von ihm gehört – was bei seinen britischen Fans auf Unverständnis stieß.

Abseits dieser Episode arbeitet Robbie weiter daran, sich einem internationalen Publikum zu präsentieren. Sein Film "Better Man" wurde bereits von Kritikern gelobt. Dabei handelt es sich um eine biografische Erzählung mit einer kreativen Wendung, in der er als Schimpanse dargestellt wird. Das Werk, das von Regisseur Michael Gracey inszeniert wurde, beleuchtet Robbies Höhen und Tiefen – von seinem Erfolg mit Take That bis hin zu seinen persönlichen Herausforderungen. Trotz anfänglicher Skepsis gegenüber dem ungewöhnlichen Konzept wurde der Film als "geniales Wagnis" beschrieben, das sowohl emotionale Tiefe als auch Unterhaltung bietet. Kürzlich erzählte der britische Popstar, dass er bereits über einen zweiten Teil nachdenkt.

Getty Images Taylor Swift in London im August 2024

Getty Images Robbie Williams bei der Paris-Premiere von "Better Man", Dezember 2024

