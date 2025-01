Robbie Williams hofft auf eine Fortsetzung von "Better Man"

Robbie Williams (50) hat angedeutet, dass sein Film "Better Man" eine Fortsetzung bekommen könnte. Der Take That-Star erklärte laut The Sun, viele Geschichten hätten nicht im ersten Film Platz gefunden: "Nur weil wir sie nicht unterbringen konnten – nicht, weil sie mir peinlich gewesen wären." Robbie scherzte, der Film hätte fünf Stunden dauern müssen, doch die Laufzeit war nun mal begrenzt. "Hoffentlich läuft es gut, und es gibt ein 'Better Man 2'", ließ der Popmusiker verlauten.

Trotz eines verhaltenen Starts in den USA konnte "Better Man" weltweit über 11,5 Millionen Euro einspielen – vor allem dank der britischen Fans. Auf Rotten Tomatoes kam der Film beim Publikum und bei Kritikern gut an, und der Track "Forbidden Road" brachte Robbie sogar eine Golden Globe-Nominierung für den besten Song ein. Und das, obwohl der Künstler selbst dem Konzept des animierten Schimpansen zunächst skeptisch gegenüberstand. Im Gespräch mit dem australischen DJ Sean Brown auf YouTube erzählte er augenzwinkernd: "Ich bin ein Schauspieler. Seit über 30 Jahren spiele ich einen Popstar – das ist mein Job."

Und Robbie hat noch einen Grund zum Strahlen: Der Sänger gönnte sich kürzlich einen kleinen Beauty-Eingriff und ließ sich Veneers verpassen. Bei seinem Gastauftritt in der Show "Watch What Happens Live with Andy Cohen" präsentierte der "Angels"-Interpret stolz sein neues Lächeln. Moderator Andy Cohen (56) witzelte, dass er 15 Jahre auf Robbie gewartet habe. Seine Antwort: "Gerade noch rechtzeitig für meine neuen Zähne." Im Anschluss ließ er sein strahlendes Lächeln aufblitzen und bat das Publikum um Applaus für seine frisch aufgepeppten Beißerchen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Robbie Williams beim Golden-Globes-Lunch, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Robbie Williams, November 2024

Anzeige Anzeige