Sam Dylan wird vor seinem Dschungelcamp-Einzug "evakuiert"

Am 24. Februar heißt es wieder: "Ich bin ein Stars – Holt mich hier raus!". Mittlerweile sind die diesjährigen Abenteurer auch schon in Australien angekommen. Dort können sie die letzten Stunden in Freiheit genießen, bevor sie sich im Dschungelcamp ihren Ängsten stellen müssen. Ein Kandidat hat aber bereits vor dem Einzug ins Camp mit allerlei Strapazen zu kämpfen. "Hinter den Kulissen war einfach schon total viel Drama. […] Dazu kommt, dass ich heute evakuiert wurde", berichtet Sam Dylan (33) seinen Fans in einer Instagram-Story.

Doch was hat es damit auf sich? "Meine Begleitperson ist krank", erklärt der Reality-TV-Star und ergänzt: "Ich wurde sofort in einem anderen Zimmer untergebracht. Wenn ich krank werden würde, wäre das jetzt ein Totalausfall." Begleitet wird Sam von seinem Partner Rafi Rachek (35). Heißt das also, dass Sommerhaus der Stars-Gewinner erkrankt ist?

Hinter dem Rettungssanitäter liegen harte Tage: Vor wenigen Tagen teilte er im Netz mit, dass sein geliebter Vater verstorben ist und erklärte, dass dies der "schlimmste Tag seines Lebens" sei. Trotz des Trauerfalls hielt Rafi laut den Berichten von RTL an seinen Plänen fest und begleitete seinen Liebsten nach Australien.

