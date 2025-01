Trotz Trauerfall: Rafi begleitet Sam Dylan ins Dschungelcamp

Vor wenigen Tagen machte Rafi Rachek (35) öffentlich, dass sein Vater gestorben ist. Viele Fans fragten sich deshalb, ob er seinen Partner Sam Dylan (33) trotzdem nach Australien begleiten wird und ihm dort den Rücken stärkt, während Sam im Dschungelcamp auf die Krone hofft. Wie RTL nun berichtet, will das Paar trotz des Trauerfalls in Rafis Familie an seinen Plänen festhalten. Rafi bleibt also Sams Begleitperson im Dschungel.

Vor wenigen Tagen schrieb Rafi zu einem schwarzen Bild in seiner Instagram-Story, dass heute der "schlimmste Tag seines Lebens sei". Später teilte er ein Foto, auf dem er die Hand seines geliebten Vaters hält. "Verzeih mir, dass ich nicht der Sohn war, den du dir immer gewünscht hast, denn ich habe es mir nicht ausgesucht, so zu sein, wie ich bin. Wir hatten zwar nicht den besten Kontakt, trotzdem warst du ein wundervoller Vater", schrieb Rafi dazu und erwies seinem verstorbenen Papa damit die letzte Ehre.

Auch Sam meldete sich bereits zum Tod von Rafis Vater. "Erst haben Rafi und ich eine wunderschöne Nachricht erhalten und nur zehn Minuten später wusste ich allein durch die Tränen, welche Nachricht Rafi erhalten hat", schrieb der 33-Jährige in seiner Story und ergänzte: "Auch wenn ich seine Eltern nie kennengelernt habe, macht mich diese Nachricht unendlich traurig."

https://www.instagram.com/rafirachek/ Rafi Rachek und sein Vater

RTL / Boris Breuer Sam Dylan, Kandidat der 18. Dschungelcamp-Staffel

