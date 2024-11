Gordon Ramsay bereut verpasste Momente mit seiner Familie

Sternekoch Gordon Ramsay (58) hat offenbart, dass er wegen seiner erfolgreichen Karriere wichtige Meilensteine im Leben seiner Kinder verpasst hat. In einer emotionalen Episode der US-Show "MasterChef" teilte er sein Bedauern, als er eine Kandidatin tröstete, die den ersten Schultag ihres Sohnes verpasst hatte. "Jeder muss Opfer bringen, um an die Spitze zu gelangen. So ist das Leben", sagte Gordon und zeigte Verständnis für ihre Situation.

Er erzählte weiter, dass er viele wichtige Momente mit seinen Kindern Megan, den Zwillingen Jack und Holly sowie Matilda und Oscar (5) verpasst habe. "Ich kann Ihnen 25 Beispiele nennen, was ich in den letzten zehn Jahren mit meinen Kindern verpasst habe. Und es bringt mich um", gestand der Starkoch gegenüber Kandidatin Chloe. Trotzdem ermutigte er sie, ihren Weg fortzusetzen und die Chancen, die sich ihr bieten, zu nutzen. "Man erreicht ein gewisses Maß an Erfolg im Leben und dafür zahlt man einen Preis", fügte er hinzu und betonte die Wichtigkeit von Hingabe und Opferbereitschaft.

Gordon und seine Frau Tana (49) sind seit 1996 verheiratet und haben eine enge, liebevolle Familie. Im Jahr 2016 erlitt die Familie jedoch einen schweren Schicksalsschlag, als Tana im fünften Monat eine Fehlgeburt hatte und ihren Sohn Rocky verlor. "Der Verlust von Rocky war wirklich hart, und dabei zu sein und das Trauma mitzuerleben, ist ein lebensverändernder Moment", teilte Gordon dem Magazin People mit. Im letzten Jahr überraschten sie alle mit der Geburt ihres sechsten Kindes, Sohn Jesse James. Tana sprach offen über ihre Ängste während der Schwangerschaft und erklärte: "Es waren nervenaufreibende neun Monate, aber wir haben es geschafft und wurden mit diesem kleinen Bündel gesegnet. [Die] Ramsay-Familie [ist] definitiv komplett. Jesse James Ramsay, wir lieben dich so sehr."

Getty Images Gordon, Tana, Matilda, Holly, Jack und Megan Ramsay

Instagram / gordongram Gordon Ramsay mit seinen Söhnen Oscar und Jesse James

