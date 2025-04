Das ist aus den "Hannah Montana"-Darstellern geworden

Als die Jugend-Sitcom Hannah Montana 2006 auf dem Disney Channel startete, ahnte wohl niemand, dass die Serie nicht nur eine ganze Generation prägen, sondern auch ihre Hauptdarsteller später in völlig unterschiedliche Richtungen katapultieren würde. Miley Cyrus (32), die als 14-jährige Hauptfigur der Serie mit blonder Perücke und aufregendem Doppelleben berühmt wurde, erhielt 2024 die offizielle Auszeichnung als Disney-Legende, hat sich aber längst vom Image des Kinderstars emanzipiert. Als Pop-Ikone und Skandalnudel dominierte sie mit Hits wie "Flowers" oder "Wrecking Ball" die weltweiten Charts. Doch was wurde aus dem Rest der quirligen Teenie-Bande? Während einige weiterhin in der Filmbranche tätig sind, sorgen andere eher mit Alkoholeskapaden für Schlagzeilen.

Emily Osment (33), in der Serie bekannt als Skatergirl Lillian "Lilly" Truscott, hat den Übergang von der Kinderschauspielerin zur erfolgreichen Seriendarstellerin elegant gemeistert. Heute mischt sie im Erfolgsformat "Young Sheldon" mit und hatte auch privat kurzzeitig ihr Glück gefunden: 2024 heiratete sie ihren langjährigen Freund Jack Anthony, ließ sich jedoch bereits nach fünf Monaten wieder scheiden. Mitchel Musso (33), der Mileys Kumpel Oliver Oscar Oken verkörperte, kämpfte zuletzt hingegen mehr mit der Polizei als mit Drehbüchern: 2023 wurde er wegen Alkoholexzessen in Texas festgenommen. Jason Earles (48), der für die Serie in die Rolle von Mileys Bruder schlüpfte, coacht heute junge Talente bei Disney. Auch Moises Arias (31), alias Rico, hat sich vom Kinderstar inzwischen zum ernstzunehmenden Schauspieler entwickelt – kürzlich war er in der Serie "Fallout" zu sehen.

"Hannah Montana" war für viele Fans von Anfang an mehr als nur eine Serie – es war ein Phänomen, das die Popkultur nachhaltig prägte und Millionen von Jugendlichen weltweit in seinen Bann zog. Die Geschichte einer Teenagerin, die zwischen ihrem normalen Leben und dem Glamour eines Popstars hin- und hergerissen ist, fesselte nicht nur junge Zuschauer, sondern auch Erwachsene, die die turbulente Reise der charmanten Hannah und ihrer Familie gespannt mitverfolgten. Mit ihren eingängigen Songs und einem Cast, der sich schnell in die Herzen der Fans spielte, setzte die Serie neue Maßstäbe für Teenie-Formate und schaffte es, ihre Darsteller – zumindest zu großen Teilen – in weltbekannte Stars zu verwandeln.

ActionPress "Hannah Montana"-Cast, 2006

Miley Cyrus als Hannah Montana

